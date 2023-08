Incendie à Wintzenheim: comment transformer un bâtiment en logement en toute légalité

Des règles très strictes et des démarches qui peuvent être longues doivent être respectées pour éviter des déconvenues comme celles qui menacent la propriétaire du gîte en Alsace, qui a brûlé.

Transformer un bâtiment en logements, sans autorisation, peut vous coûter très cher. La propriétaire du gîte en Alsace, qui a brûlé, causant la mort de 11 personnes , risque de l’apprendre à ses dépens. La raison? Elle a réalisé des travaux pour transformer ce qui en réalité était un « bâtiment agricole », selon le maire, en gîte, sans autorisation . Or, pour ce type d’opération, les règles sont très strictes. Et si vous ne les respectez pas, vous risquez une amende comprise entre 1200 et 6000 euros par m² de surface construite ou une sanction fixe de 300.000 euros, selon la loi ( article L480-4 du Code de l’urbanisme ).

Dans le jargon de l’urbanisme, on appelle cela un «changement de destination». Tous les chantiers sont concernés, les plus grands comme les plus petits. Il s’agit par exemple de transformer un immeuble de bureaux en logements ou un simple garage en une pièce de vie. Ou à l’inverse, un logement en un commerce. Même si, au départ, certains de ces travaux peuvent vous paraître simples, mieux vaut ne pas les réaliser seuls dans votre coin. Car, en réalité, vous devez obtenir l’autorisation de votre mairie. Si la surface à transformer est supérieure à 20 m², vous devrez demander un permis de construire. Sinon, une simple déclaration préalable de travaux suffit. Sachez, par ailleurs, que si la surface de plancher dépasse les 150 m², vous devez avoir recours à un architecte .

Dans les deux cas (permis ou déclaration de travaux), demandez à votre mairie si elle dispose d’un téléservice pour remplir votre dossier sur Internet. Ce qui est le cas des communes de plus de 3500 habitants. Ce dispositif vous permettra de remplir la déclaration, préparer les pièces à joindre, déposer votre dossier sur Internet et suivre les instructions du service de l’urbanisme de la mairie. Les autres villes mettent généralement une adresse mail à laquelle vous pourrez envoyer votre dossier.

Jusqu’à 2 ans d’attente

Une fois votre demande déposée, la mairie vous envoie un récépissé qui comporte un numéro d’enregistrement ainsi que la date à partir de laquelle les travaux pourront commencer. À compter du dépôt du dossier, la mairie dispose d’un mois pour éventuellement modifier la date de début des travaux. Durant ces 30 jours, elle peut également vous signaler, par lettre recommandée avec avis de réception, que votre dossier est incomplet.

Dans ce cas, vous avez trois mois, à compte de la réception de cette lettre, pour envoyer les pièces manquantes. Si vous ne respectez pas ce délai, votre demande sera rejetée. Dès que votre dossier est complet, le délai d’instruction est d’un mois pour une demande préalable de travaux et 2 à 3 mois pour un permis de construire. Au total, l’attente avant le lancement des travaux, s’échelonne donc entre un mois (dossier complet) et quatre mois (dossier incomplet) pour la demande préalable de travaux et 5 à 6 mois pour le permis. En principe, si vous ne recevez pas de réponse avant la fin du délai, cela signifie que votre dossier a été validé. Il s’agit d’une « décision de non-opposition à vos travaux ». S’il est refusé, la mairie prend un arrêté d’opposition dans lequel elle précise les motifs de la décision et les voies et délais de recours. De votre côté, vous pouvez déposer un recours devant la mairie puis, s’il est rejeté, devant le tribunal administratif.

Sachez enfin que la mairie peut reporter sa décision pendant...deux ans maximum. « C’est le cas, par exemple, lorsque votre demande de travaux peut compromettre ou rendre plus chère l’exécution d’un futur Plan local d’urbanisme ou d’une opération d’aménagement », peut-on lire sur le site service-public.fr . Votre demande n’est ni refusée ni acceptée mais sera examinée plus tard. C’est ce qu’on appelle un sursis à statuer. Et ce n’est pas fini. Dans les deux mois qui suivent la fin du délai de ce sursis, vous devez confirmer votre demande de travaux. Puis la mairie dispose de deux mois, suivant votre demande, pour donner sa décision. Un vrai parcours du combattant.