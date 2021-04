Impôts : réussir sa première déclaration de revenus en 3 étapes

Une première fois ce n'est jamais évident même pour une déclaration d'impôt ( Crédits photo : © Jo baranq - stock.adobe.com )

Vous quittez le foyer fiscal de vos parents cette année ? Vous devez donc effectuer votre première déclaration de revenus seul. Mode d'emploi pour vous acquitter de cette tâche sans faire d'erreur.

Au printemps, tous les contribuables français doivent se plier à l'exercice de la déclaration de revenus. Une démarche qui peut paraître fastidieuse, en particulier lorsque l'on est jeune et que l'on déclare ses ressources pour la première fois. Heureusement, en avançant pas à pas, il est tout à fait possible de se libérer de cette corvée sans difficultés, que l'on soit tout juste majeur, encore étudiant ou déjà dans la vie active. Suivez le guide.

1. Déterminez si vous devez effectuer une déclaration de revenus

À partir de la majorité, il est tout à fait possible de déclarer ses revenus seul, et ainsi de ne plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Cependant, dans la pratique, la plupart des jeunes commencent à déclarer leurs revenus lorsqu'ils travaillent. En effet, le rattachement d'un enfant à l'avis d'imposition de ses parents permet à ceux-ci de profiter d'une demi-part ou d'une part supplémentaire, et donc d'abaisser le montant de leur impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque l'enfant commence à travailler, ses revenus viennent majorer le revenu fiscal de référence du foyer, et peuvent donc faire grimper la facture. Il peut alors être pertinent d'arrêter de réaliser une déclaration commune.

À partir de 21 ans, si vous travaillez, vous êtes tenu de déclarer vos revenus seul et vous ne pouvez plus faire partie du foyer fiscal de vos parents. Cette limite d'âge peut être poussée jusqu'à 25 ans si vous êtes encore étudiant. Passé cet âge, et même si vous êtes encore plongé dans vos études, il vous faut faire une déclaration de revenus séparée.

2. Créez votre accès personnel au site des impôts

Avant votre première déclaration de revenus, vous allez recevoir un courrier du centre des finances publiques. Celui-ci reprend des informations essentielles : votre numéro fiscal sur 13 chiffres, votre numéro d'accès en ligne sur 7 chiffres et éventuellement votre revenu fiscal de référence. Si vous l'avez égaré ou que vous ne l'avez pas reçu, prenez contact avec les impôts. En effet, ces données sont essentielles pour vous inscrire sur le site impots.gouv.fr, et pouvoir compléter et valider votre première déclaration de revenus. Il existe toutefois une alternative : l'utilisation d'identifiants FranceConnect, qui permettent de centraliser de nombreux services publics, par exemple votre compte Ameli ou l'identité numérique La Poste.

Bon à savoir : les déclarations de revenus doivent normalement être réalisées en ligne. Cependant, si vous êtes dans une zone blanche ou que vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise avec les outils numériques, vous pouvez demander à effectuer une déclaration papier.

3. Déclarez vos revenus

Que vous effectuiez une déclaration en ligne ou papier, le processus est le même : tous vos revenus doivent y être indiqués. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez ni petit boulot, ni intérêts financiers, compléter ce document ne vous prendra que quelques secondes. Dans le cas contraire, prenez le temps de vérifier les montants pré-remplis, de les corriger et d'ajouter vos éventuelles autres sources de revenus.

Des exonérations d'impôts existent pour les étudiants de moins de 26 ans, à savoir :

o Les 4 618 premiers euros de salaire pour un job étudiant ;

o Les bourses sur critères sociaux et les APL ;

o Les revenus provenant d'un contrat d'apprentissage s'ils sont inférieurs à 18 473 euros ;

o Les indemnités versées pour un volontariat associatif, un volontariat de solidarité international ou le service civique.

Bon à savoir : bien qu'une partie des revenus des boulots étudiants et des contrats d'apprentissage soient exonérés, ils doivent tout de même être déclarés auprès du fisc.