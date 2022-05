Impôts : qui contacter gratuitement pour déclarer ses revenus sans faire d'erreur ?

Déclarer ses revenus n'est pas une mince affaire, même depuis la mise en place de la déclaration pré-remplie (Crédit photo: © goodluz - stock.adobe.com)

Vous avez une question ? Vous craignez de faire une erreur ? Plusieurs services gratuits permettent d'effectuer sa déclaration de revenus avec plus de sérénité. Tour d'horizon des possibilités offertes aux contribuables.

Par MoneyVox,

Un doute, une question, une incompréhension ? Déclarer ses revenus n'est pas une mince affaire, même depuis la mise en place de la déclaration pré-remplie. En effet, si cette nouveauté a permis de simplifier la corvée printanière, il n'en reste pas moins qu'il faut vérifier l'exactitude des données, les corriger si nécessaire et ajouter toutes les informations inconnues de l'administration fiscale. Heureusement, plusieurs aides entièrement gratuites peuvent permettre d'apporter les éléments de réponse nécessaires et d'effectuer les bons choix. Découvrez l'éventail des moyens à la disposition des foyers fiscaux.

1. Recourir à une "bible" de la déclaration de revenus

Plusieurs sites internet permettent de répondre aux questions les plus fréquentes des ménages. Ainsi, le site sur le droit à l'erreur , anciennement oups.gouv.fr et désormais transformation.gouv.fr, énumère les problèmes les plus communs et leurs solutions dans une page dédiée aux déclarations de revenus.

2. Joindre l'administration fiscale par téléphone ou par mail

Les agents de la Direction générale des finances publiques sont à l'écoute des contribuables toute l'année, y compris pendant la campagne déclarative qui a débuté cette année le 7 avril. Il est ainsi possible d'obtenir une réponse personnalisée à une question par téléphone ou par mail. Par téléphone, il faut composer le numéro vert non surtaxé suivant : 0 809 401 401. Un agent du Trésor public vous répondra du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 19 h. En-dehors de ces horaires, ou pour ceux qui préfèrent privilégier un mode de contact par écrit, la messagerie sécurisée de l'espace personnel de chaque contribuable permet de transmettre un mail à l'administration fiscale en seulement quelques clics. Dans la majorité des cas, le délai de réponse est court, souvent le lendemain de la demande.

3. Prendre rendez-vous avec un agent du Trésor public

Dans certaines situations, obtenir un rendez-vous avec la direction générale des Finances publiques (DGFiP) peut permettre d'apporter une réponse à plusieurs questions et/ou à un cas très spécifique. Le site internet de l'administration fiscale offre cette possibilité, avec des modalités de rendez-vous très variées : rendez-vous téléphonique, visioconférence ou rendez-vous physique dans un centre des finances publiques. Pour cela, il suffit de renseigner quelques informations personnelles : son nom et son prénom, son numéro fiscal, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.

4. Utiliser le service Allô impôt des experts-comptables

Chaque année, des experts-comptables bénévoles offrent leur temps pour répondre aux questions des contribuables plongés dans leur déclaration de revenus. Plusieurs dates sont prévues : les 20, 23 et 25 mai de 9 h à 18 h, et les 19 et 24 de 9 h à 21 h. Cette solution, entièrement gratuite, permet de répondre à toutes les problématiques rencontrées : déclaration des revenus fonciers, choix entre déduction des frais réels et abattement de 10 %, etc. Le numéro à contacter pour profiter de l'aide d'un expert-comptable est le 0 800 06 54 32.

5. Se rendre dans une Maison de services au public ou France Services

Plus de 2 000 agences France Services ou Maisons de services au public sont présentes dans l'Hexagone. Des espaces privilégiés pour les contribuables qui ont une question relative aux services publics : allocations familiales, retraite… et bien sûr impôts. Les agents qui exercent dans des Maisons de services ou des espaces France Services sont ainsi en mesure d'aider les contribuables à effectuer leurs déclarations de revenus. Et pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de déclarer leurs revenus en ligne ou qui n'ont pas accès à Internet, ces lieux permettent de répondre pleinement à cette problématique.