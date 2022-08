Impôts : quelles corrections peuvent maintenant être apportées à la déclaration de revenus ?

Le service de télé-correction de la déclaration des revenus est accessible en ligne depuis le 3 août 2022. photo d'illustration; (loufre / Pixabay)

Les contribuables ont désormais jusqu'à 14 décembre 2022 pour mentionner à l'administration fiscale tout oubli ou erreur concernant leur déclaration de revenus 2022. Certains éléments ne peuvent cependant pas être corrigés en ligne mais nécessitent l'envoi d'un formulaire papier.

Les contribuables ayant fait une erreur ou oublié de mentionner des informations dans leur déclaration de revenus 2022 ont désormais la possibilité de corriger certains éléments en ligne. Le service de télé-correction de l’administration fiscale a en effet été ouvert le 3 août 2022 et fermera le 14 décembre prochain. Il n’est accessible que sur le site internet, et non sur l’application pour smartphones et tablettes, précise Capital .

Comment y accéder ?

Pour y accéder, il faut se rendre sur son espace particulier sur impots.gouv.fr en se connectant via ses identifiants ou via FranceConnect. L’option de correction est ensuite disponible en cliquant sur Accéder à la correction en ligne. Il est alors possible de modifier différentes informations comme les revenus, les personnes à charge, les réductions et crédits d’impôts ou encore l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Il n'est par ailleurs plus possible de cocher ou décocher la case de la contribution à l’audiovisuelle publique car cette dernière a disparu en 2022. D’autres informations ne peuvent en revanche pas être modifiées ou ajoutées via ce service de correction. C’est notamment le cas pour les éléments liés à sa situation personnelle et les éventuels déménagements. Pour signaler ces changements, il faut écrire à son centre des impôts via la « Messagerie sécurisée » disponible sur le site.

Le retour au papier

Les changements de situation familiale et de coordonnées bancaires peuvent quant à eux être signalés dans « Gérer mon prélèvement à la source ». Toutefois, certains de ces changements pourraient nécessiter le remplissage d'un formulaire papier. C’est également le cas pour toute correction opérée par un contribuable ayant déclaré ses revenus sur papier. Il faut alors envoyer une déclaration rectificative à son centre des finances publiques en ajoutant la mention « Déclaration rectificative, annule et remplace » en première page. Le document à envoyer est le formulaire 2042.