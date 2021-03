Impôts : nouvelles modalités sur la campagne de déclaration des revenus sur 2020

L'ouverture des déclarations devrait avoir lieu le jeudi 8 avril prochain. (Fotolia)

Les contribuables français vont être invités à remplir leur déclaration de revenus dans les prochains jours. Comme chaque année, certaines spécificités sont à prendre en compte au moment de renseigner ce document. Tour d'horizon des changements et autres nouveautés de cette déclaration de revenus 2021.

L'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire qui a généré une crise économique : cela se ressent jusque dans la déclaration de revenus 2021 que les contribuables français vont devoir remplir dans les prochains jours. Des aides Covid exonérées d'impôt, en passant par les frais liés au télétravail, sans oublier le plafond de réduction d'impôt pour dons aux associations... La pandémie a modifié certains aspect de la fiscalité hexagonale, rapporte BFMTV.

Renouvellement de la déclaration automatique

L'ouverture des déclarations devrait avoir lieu le jeudi 8 avril prochain, selon les informations du site spécialisé ToutSurMesFinances. Ensuite, les contribuables des départements 1 à 19 auront jusqu'au 26 mai pour effectuer leur déclaration en ligne, jusqu'au 1er juin pour les départements 20 à 49 (Corse comprise) et jusqu'au 9 juin pour les départements 55 à 95 et départements d'outre-Mer. Les contribuables qui rendront une déclaration papier auront jusqu'au 20 mai, tous départements confondus.

Comme l'an dernier, les contribuables dont les revenus et charges n'ont pas changé vont pouvoir bénéficier de la déclaration automatique, ils n'auront ainsi rien à faire car l'absence de réponse vaut pour une validation.

Le plafond des dons aux associations porté à 1.000 euros

Du côté des aides gouvernementales exceptionnelles ou encore des primes liées à la crise du coronavirus, elles sont exonérées d'impôt. Les contribuables ayant pu bénéficier de ce type de dispositif n'ont donc pas à les mentionner dans leur déclaration.

Les allocations forfaitaires attribuées à certains salariés dans le cadre d'un recours massif au télétravail sont également exonérées d'impôt mais dans la limite de 2,50 euros par jour de télétravail, soit une exonération de 50 euros pour un mois comprenant 20 jours de télétravail, et dans la limite annuelle de 550 euros. Pour les dons aux associations, le plafond de la réduction d'impôt de 75 % est porté à 1.000 euros, contre 552 euros auparavant pour les dons à des associations venant en aide à des personnes en difficulté.

Autre nouveauté : la déclaration sociale des indépendants (DSI) est supprimée. Elle fait place à une déclaration fiscale et sociale unifiée pour les travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale et affiliés au régime général des travailleurs indépendants, précise BFMTV.

Les barèmes des indemnités kilométriques sont majorés de 20 % pour les véhicules électriques. Par ailleurs, la réduction de l'impôt Madelin pour les souscriptions ou augmentations au capital initial de PME est passée de 18 à 25 % du montant investi entre le 10 août et le 31 décembre 2020.

Modernisation de l'application mobile

Enfin, l'application mobile impots.gouv.fr a été modernisée afin d'offrir « une présentation plus simple et plus fluide » mais aussi quelques nouveautés à l'instar de la possibilité d'utiliser l'outil de reconnaissance par empreinte digitale ou faciale pour se connecter à son compte, une traduction en anglais ou encore la prévisualisation de sa déclaration directement dans l'application.