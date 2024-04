Impôts : les 10 erreurs les plus fréquentes sur les déclarations de revenus

(Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com

Depuis le 11 avril, il est possible de déclarer en ligne ses revenus aux impôts. Mais attention : certaines erreurs sont fréquemment commises par les déclarants. Quelles sont-elles, et comment les éviter ?

Chaque année, de nombreuses erreurs sont commises par les ménages lorsqu'ils déclarent leurs revenus à la Direction générale des finances publiques , ou DGFiP. Le site Oups.gouv.fr et les réponses ministérielles permettent de mettre en lumière certaines sources de confusion, et d'éviter les faux pas. Quels sont les 10 pièges les plus fréquents dans lesquels, chaque année, de nombreux contribuables tombent ?

Erreur n° 1 : les pensions alimentaires perçues et versée

Vous percevez ou vous versez une pension alimentaire à un de vos enfants ? Cette information doit impérativement figurer dans votre déclaration de revenus. Plus précisément, celles-ci doivent être inscrites dans la catégorie "charges déductibles" aux cases 6EL et suivantes pour les pensions versées à des enfants majeurs, "charges et imputations diverses" à la case 6GU pour les autres pensions versées, et "vos revenus" pour une pension reçue.

Erreur n° 2 : le rattachement des enfants en cas de séparation

Vous êtes séparé du père ou de la mère de vos enfants ? Le parent qui a la garde exclusive ou principale des enfants est le seul à pouvoir les rattacher à son foyer fiscal. L'autre parent ne peut, quant à lui, que déduire les éventuelles pensions alimentaires versées. En cas de carde alternée, en revanche, les deux parents peuvent rattacher leurs enfants à leur foyer, et les parts fiscales en résultant seront réparties à 50/50 entre eux.

Erreur n° 3 : la situation des parents isolés

Pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire, les parents isolés doivent informer l'administration fiscale de leur situation. Pour cela, il est nécessaire de cocher la case T de sa déclaration de revenus, à condition de vivre seul, et non en concubinage.

Erreur n° 4 : les revenus des enfants à charge

Un des enfants qui est rattaché à votre foyer fiscal perçoit des revenus ? Dans ce cas, il peut être nécessaire de les déclarer. Néanmoins, "Les jeunes qui perçoivent des salaires bénéficient de plusieurs situations d'exonération". Par exemple, les boulots étudiants bénéficient d'une exonération allant jusqu'à 5 204 euros, et 20 815 euros pour les stages rémunérés et les apprentis.

Erreur n° 5 : les frais de scolarité

Les frais de scolarité des collégiens, lycéens et étudiants ouvrent droit à une réduction d'impôt comprise entre 61 et 183 euros. Pour en profiter, il est nécessaire de faire figurer cette information aux cases 7EA et suivantes, ou 7EB et suivantes en cas de garde alternée.

Erreur n° 6 : les frais de garde des jeunes enfants

Jusqu'aux 6 ans de l'enfant, les frais de garde engagés permettent, dans une certaine limite, d'obtenir un crédit d'impôt. Il est donc important de les déclarer. Mais attention : les frais de repas n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt, et les aides telles que le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) sont à déduire de la somme déclarée.

Erreur n° 7 : les déductions liées à l'épargne retraite

Vous versez régulièrement ou ponctuellement de l'argent sur un produit d'épargne retraite ? Ces sommes sont déductibles des revenus déclarés, et doivent donc figurer à la page "vos charges", dans la rubrique dédiée "épargne retraite".

Erreur n° 8 : les dons à des associations et organismes d'aide

Afin d'encourager les Français à donner de l'argent à des associations, l'Etat accorde une réduction d'impôts aux contribuables. Ainsi, un don à un organisme d'aide aux plus démunis, dans la limite de 1 000 euros, ouvre droit à 75 % de réduction d'impôt, à condition de l'indiquer en case 7UD. Pour les dons à des associations d'intérêt général, qui permettent d'obtenir une réduction d'impôt de 66 %, il est nécessaire de les inscrire en case 7UF. La case 7UJ, quant à elle, est réservée aux dons au culte.

Erreur n° 9 : l'abattement professionnel lié à certains métiers

Les assistants familiaux, assistants maternels et les journalistes ont droit à un abattement professionnel spécifique. Mais attention : celui-ci doit être retranché par le contribuable lui-même de ses revenus pré-déclarés.

Erreur n° 10 : le prélèvement forfaitaire unique, ou flat tax

La flat tax s'applique automatiquement aux revenus financiers qui n'en sont pas exonérés. Mais il peut être intéressant d'y renoncer dans une situation : lorsque le foyer fiscal n'est pas imposable. En effet, cela permet d'échapper au taux forfaitaire lié aux impôts de 12,8 %.