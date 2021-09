Impôts : le fisc le confond avec un homonyme et lui réclame près de 2 500 euros

Le père de famille du Val-de-Marne est confondu avec un homonyme des Yvelines. (Pixabay / Robert-Owen-Wahl)

Un habitant d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), exempté d'impôt, a reçu une demande du Trésor public pour régler la somme de 2 423 euros. Une saisie sur salaire a même été ordonnée. Il a en fait été confondu avec un homonyme, originaire des Yvelines.

Un habitant d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a reçu une mise en demeure pour régler rapidement la somme de 2 423 euros au Trésor Public. Le père de famille, âgé de 47 ans, a été confondu avec un homme portant les mêmes nom et prénom. Depuis, il se bat pour prouver sa bonne foi, révèle Le Parisien, mardi 7 septembre.

« C'est la troisième fois que je me déplace ici, avec trois heures perdues aller-retour, des demi-journées de repos posées auprès de mon employeur », explique-t-il à nos confrères. « Vendredi, on m'évoque un problème de logiciel informatique avant de me rappeler dans la journée pour me reconvoquer ce lundi (6 septembre, ndlr). Franchement, ce n'est pas possible. Au lieu d'aider les honnêtes citoyens, on les enfonce. »

Une saisie sur salaire ordonnée

A la suite de la mise en demeure, le Trésor Public a informé le salarié qu'une saisie sur salaire avait été ordonnée. Celle-ci a entraîné une perte de 900 euros pour le père de famille. La mesure, qui avait été levée partiellement par l'administration, pourrait être remise en place en ce mois de septembre, indique le quotidien francilien.

Cet employé du BTP était jusque-là exempté d'impôt. Depuis août, il fait des allers-retours pour se rendre dans le centre des impôts de Versailles afin de prouver qu'il est victime d'une erreur. De son côté, son homonyme, originaire des Yvelines, demeure introuvable. Sa dernière adresse renvoie vers un centre du Secours Populaire parisien.