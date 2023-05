Impots : dernières heures pour envoyer votre déclaration papier, demain il sera trop tard

Cette date limite concerne également les Français résidents à l'étranger. (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Dans quelques heures, il sera trop tard. La déclaration des revenus 2022 en format papier est à envoyer ou déposer avant ce lundi 22 mai à 23h59. Cela concerne les contribuables n'ayant pas accès à Internet ou n'étant pas en mesure de remplir leur déclaration en ligne.

Les contribuables remplissant leur déclaration de revenus sur un formulaire papier ont jusqu'à ce lundi 22 mai à 23h59 pour envoyer leur déclaration. Le cachet de la Poste fait foi, indique le site du ministère de l'Economie . Cette date limite concerne également les Français résidents à l'étranger.

Depuis 2019, l'ensemble des foyers fiscaux sont obligés de déclarer en ligne. Néanmoins, dans certaines situations, il est possible d'utiliser la déclaration papier. C'est le cas des contribuables dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet et de ceux qui, malgré un accès à internet, ne sont pas en mesure de faire leur déclaration en ligne. Pour ces usagers, l’envoi postal des déclarations préremplies a eu lien entre le 6 et le 25 avril.

Jusqu'au 8 juin pour certains télédéclarants

Le service de déclaration en ligne a lui ouvert le 13 avril. Pour les télédéclarants, la date limite dépend du département de résidence. Pour les départements numérotés de 01 à 19 (ainsi que pour les résidents à l'étranger), la campagne s'achève jeudi 25 mai à 23h29, jeudi 1er juin à 23h59 pour les départements n°20 à 54 et jeudi 8 juin 2023 pour les départements n°55 à 976.

« Sauf cas particuliers, votre avis d’impôt sur les revenus sera disponible dans votre espace Particulier, selon votre situation, entre le 26 juillet et le 4 août 2023 » , précise le ministère de l'Economie. A noter que si vous avez opté pour ne plus recevoir votre avis en format papier, vous serez averti par courriel de la mise à disposition de cet avis dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr.