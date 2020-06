Impôts : comment corriger votre déclaration si vous l'avez déjà déposée ?

Comment faire pour corriger votre déclaration de revenus en cas d'une erreur ou d'un oubli ? (Crédit photo: 123RF)

Vous avez fait votre déclaration de revenus mais vous vous êtes rendu compte après coup d'une erreur ou d'un oubli. Comment faire pour corriger votre déclaration ?

Vous avez fait votre déclaration de revenus en ligne

Si vous avez fait votre déclaration de revenus en ligne, il vous est possible de la corriger autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature, et ce jusqu'à la fermeture du service fin juin 2020. Il suffit pour cela de vous rendre sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Toutefois, les modalités sont différentes selon que vous apportez des corrections avant ou après la date limite de dépôt. Celle-ci varie selon les départements :

Départements n°01 à 19 et contribuables non-résidents en France : 4 juin 2020

Départements n°20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse) : le 8 juin 2020

Départements n°55 à 974/976 : 11 juin 2020 à 23h59

Correction avant la date limite de dépôt

Les changements de situation de famille et les taux et acomptes calculés en fin de déclaration rectificative apparaîtront immédiatement dans le service « Gérer mon prélèvement à la source » de votre espace particulier. Le nouveau taux sera transmis aux organismes collecteurs pour application dès septembre. Si vous signalez un changement de situation de famille, le nouveau taux et les éventuels acomptes s'appliqueront immédiatement.

Correction après la date limite de dépôt et avant fin juin

Vous avez jusqu'au 30 juin pour faire vos corrections. La rectification de votre déclaration générera un nouvel avis d'impôt. Les taux et acomptes calculés en fin de déclaration rectificative n'apparaîtront dans le service « Gérer mon prélèvement à la source » de votre espace particulier qu'après traitement de cette déclaration rectificative.

Correction à nouveau possible fin juillet

Fin juillet, vous recevrez votre avis d'imposition. Si vous vous rendez compte d'une erreur à ce moment-là, il vous sera encore possible de corriger votre déclaration dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr à partir du mois d'août.

Si vous avez fait une déclaration papier

Pour corriger votre déclaration, il vous faudra informer votre centre des finances publiques. Vous pouvez leur signaler la rectification demandée par courrier. Vous pouvez également leur envoyer une nouvelle déclaration papier, en indiquant sur la première page la mention suivante : « déclaration rectificative, annule et remplace ». Le formulaire n°2042 vierge est disponible sur le site impots.gouv.fr ou dans votre centre des finances publiques.