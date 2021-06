Impôts : ces avantages fiscaux que les Français oublient le plus de déclarer

Voici quelques avantages fiscaux que les contribuables oublient trop souvent et qui peuvent faire diminuer la note ( Crédits : © lensw0rld - stock.adobe.com)

Chaque année, ce sont environ 2 milliards d'euros d'impôts sur le revenu que les Français paient en trop. Une situation générée par les nombreux avantages fiscaux oubliés... ne faites plus l'impasse !

Par MoneyVox,

La saison des déclarations de revenus touche à sa fin, mais êtes-vous certain de ne pas avoir oublié d'indiquer certains avantages fiscaux ? Selon une enquête menée par Tacotax, les Français ne profiteraient pas pleinement de ces dispositifs. Résultat : 2 milliards d'euros de réductions ou de crédits d'impôts passeraient à la trappe. Découvrez les 4 principaux responsables de cette situation.

1. Les travaux d'économies d'énergie

Faire installer une pompe à chaleur, remplacer ses fenêtres par du double-vitrage, améliorer l'isolation de sa maison, équiper son garage d'une prise pour recharger un véhicule électrique... de nombreux travaux visant à réduire les dépenses énergétiques sont éligibles à des aides et à des réductions d'impôts. Et l'économie peut être conséquente : jusqu'à 50% du coût des travaux peut ainsi être pris en charge. Selon Tacotax, les oublis des contribuables se chiffreraient à 375 millions d'euros, soit environ 1 135 euros par foyer fiscal concerné.

Pour la déclaration 2021 sur les revenus 2020, il faut se référer aux critères du CITE, le Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique, pour savoir quels sont les travaux éligibles, et dans quelle mesure. Attention : pour les travaux réalisés à compter du 1e janvier 2021, il faudra se pencher sur le nouveau dispositif en place nommé MaPrimeRenov'.

2. Les frais professionnels

Les revenus salariés ouvrent droit à une déduction forfaitaire de 10%, avec un maximum de 12 652 euros. Par exemple, si Madame Patricia déclare un salaire de 25 000 euros, le revenu pris en compte par l'administration fiscale sera en réalité de 22 500 euros. Mais ce que beaucoup de ménages oublient, c'est qu'il est aussi possible d'opter pour les frais réels. Tacotax met ainsi en avant un gain moyen de 432 euros par salarié concerné.

L'option des frais est à étudier avec soin lorsque la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 20 kilomètres. En effet, les frais kilométriques peuvent être déduits, de même que certains frais de repas, mais aussi les frais liés au télétravail. Cette année, certains foyers pourraient ainsi voir la balance pencher du côté des frais réels s'ils ont dû investir dans du matériel, par exemple un bureau, un ordinateur, une imprimante, etc.

3. Les frais de scolarisation des enfants

En 2021, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur accueillent plus de 8 millions d'adolescents et de jeunes adultes. Pourtant, seuls 4 millions sont déclarés auprès de l'administration fiscale. Un oubli qui coûterait environ 150 euros à chaque foyer concerné. En effet, les frais de scolarisation des enfants et des étudiants ouvrent droit à une réduction d'impôts.

L'avantage fiscal lié aux frais de scolarisation en 2021 est fixé à 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant. Une somme qui vient directement en déduction du montant de l'impôt sur le revenu. Mais ce n'est pas un crédit d'impôt : si le foyer est non imposable, cet avantage est perdu.

4. Les dons à des associations

Les Français sont généreux : en 2020, les particuliers ont donné 4,5 milliards d'euros à des associations. Des sommes qui sont éligibles à des réductions d'impôt allant jusqu'à 75% du montant donné, soit, par exemple, un avantage fiscal de 750 euros pour 1 000 euros de dons. Pourtant, le fisc n'est que partiellement informé de ces actes de charité, engendrant une perte d'environ 40 euros par foyer.

Le montant de l'avantage fiscal varie en fonction du type d'association. Le pourcentage de réduction d'impôts est de :

o 66% pour les organismes d'intérêt général et les associations d'utilité publique ;

o 75% pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté et, nouveauté 2021, pour les actions en faveur des victimes de violences domestiques.