Impôts : Bill Gates estime que « les riches devraient plus payer qu'ils ne le font actuellement »

Dans un message publié sur son blog à l'occasion de la nouvelle année, Bill Gates s'exprime sur le système d'imposition des Etats-Unis qu'il trouve injuste. Le milliardaire prône une augmentation de la taxation des plus riches et une plus forte imposition des revenus du capital.

Bill Gates estime qu'en matière d'imposition, « les riches devraient payer plus qu'ils ne le font actuellement ». Sur son blog, le milliardaire a partagé le 30 décembre quelques-unes de ses réflexions à l'occasion de la nouvelle année. « On me pose beaucoup de questions sur les impôts. Je comprends pourquoi ça revient si souvent, je suis naturellement au centre de l'attention sur ce sujet », admet le cofondateur de Microsoft.

Le fossé se creuse entre les très pauvres et les très riches

Il effectue un constat implacable sur le bilan fiscal des Etats-Unis. « Le gouvernement collecte environ 20% du produit intérieur brut (PIB) par le biais des impôts alors que ses dépenses s'élèvent à 24% » du PIB. Bill Gates en déduit que « le gouvernement ne récupère tout simplement pas assez d'argent pour faire face à ses obligations. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est (...) un fait ».

L'entrepreneur de 64 ans déplore le fossé qui se creuse entre les très pauvres et les très riches et se dit privilégié. « J'ai été récompensé d'une façon disproportionnée pour le travail que j'ai fait alors que beaucoup qui travaillent tout aussi dur ont des difficultés », estime-t-il. Voilà pourquoi selon le milliardaire le taux d'imposition devrait être plus élevé pour celles et ceux qui en ont les moyens.

Taxer davantage le capital

Bill Gates veut notamment taxer davantage les revenus issus du capital. Il propose de leur appliquer à minima le même taux que ceux qui proviennent du travail. Au Etats-Unis, les salariés les mieux rémunérés sont taxés à hauteur de 37%. Or, un taux de 20% seulement s'applique sur les profits générés par les investissements, qui sont pourtant la source principale de revenus des plus riches, explique-t-il. « C'est l'une des principales preuves que le système n'est pas juste », note le philanthrope.

Parmi les autres mesures fiscales qu'il appelle de ses vœux figurent l'augmentation des droits de succession pour éviter « un système dynastique », la suppression des niches fiscales ou encore la fin du plafonnement des revenus soumis aux prélèvements de l'assurance-santé.

« Je crois que nous pouvons rendre notre système plus équitable sans sacrifier l'incitation à innover », conclut Bill Gates.