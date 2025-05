Impôts 2025 : 8 revenus et avantages exonérés d'impôt sur le revenu

Quels revenus peuvent échapper à l'impôt dans le cadre de la déclaration de revenus pour 2025 ? (Crédits photo : © Africa Studio - stock.adobe.com)

Jusqu'au 5 juin au maximum, vous pouvez déclarer les revenus perçus au cours de l'année 2024 à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Mais certains d'entre eux échappent à l'impôt sur le revenu.

Intérêts des livrets réglementés, prime Macron, heures supplémentaires… de nombreux revenus et avantages profitent de mécanismes d'exonération d'impôt sur le revenu. Des allégements qui peuvent concerner tout ou partie des ressources en question, et qui peuvent être soumis à certaines conditions. Pour vous aider à vous y retrouver, découvrez la liste de 8 revenus et avantages exonérés en totalité ou en partie d' impôt sur le revenu .

1. Les chèques restaurant et vacances

Certains avantages réservés aux salariés sont exonérés d'impôt sur le revenu, à l'image des titres restaurant et des chèques vacances. Côté chèques déjeuner, cela est le cas lorsque la participation de l'employeur ne dépasse par les 7,18 euros par titre. Et pour les chèques vacances, la participation annuelle de l'entreprise et, le cas échéant, du comité d'entreprise ne doit pas dépasser le montant mensuel du Smic, soit 1 802 euros.

2. Les heures supplémentaires

Vous avez réalisé des heures supplémentaires en 2024 ? Un plafond annuel d'exonération de 7 500 euros nets imposables s'applique. Autrement dit : en dessous de cette somme, équivalente à 8 037 euros bruts, vos heures supplémentaires sont exonérées d'impôts. Elles doivent tout de même être déclarées dans les lignes 1GH à 1JH de vote déclaration.

3. La prime Macron

Vous avez bénéficié d'une prime de Partage de la valeur (PPV), auparavant appelée prime Macron ? Si vous faites partie d'une entreprise de moins de 50 salariés et que votre rémunération est inférieure à trois fois le Smic, la somme versée est exonérée d'impôt sur le revenu jusqu'à 3 000 euros. À défaut de remplir ces conditions, l'exonération n'est possible que lorsque la prime est versée sur un plan d'épargne salariale ou retraite.

Par ailleurs, le plafond d'exonération de la PPV passe à 6 000 euros pour les entreprises couvertes par un accord d'intéressement ou, pour les sociétés de moins de 50 salariés, par un accord de participation. Dans tous les cas, même exonérée d'impôts, la prime Macron doit être déclarée à la DGFiP aux cases 1AD à 1DD ou 1AV à 1DV.

4. Les revenus de certains sites de vente en ligne

Vous vendez ce dont vous ne vous servez plus sur Vinted ou sur Leboncoin ? Les revenus tirés de ces ventes ne sont pas imposables, sauf si le prix de revente est supérieur au prix d'achat, ou si le prix de vente d'un objet est supérieur à 5 000 euros, sauf pour les meubles, l'électroménager et les véhicules.

5. Les salaires perçus par les apprentis et les étudiants

Bien qu'ils doivent être déclarés au Trésor public, les revenus perçus par les étudiants âgés d'au maximum 25 ans au 1er janvier 2024 sont exonérés dans la limite de 5 318 euros. Du côté des apprentis et des stagiaires, cette limite est portée à 21 273 euros.

6. Les pourboires

Vous avec reçu des pourboires de la part de votre employeur ou directement de la part des clients servis ? Si votre rémunération est inférieure à 1,6 fois le Smic, ceux-ci sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ils doivent tout de même être inscrits dans les lignes 1PB à 1PE.

7. Les prestations sociales

Vous avez touché le RSA, la prime d'activité, les allocations logement ou encore l'allocation de rentrée scolaire de la part de la CAF ? La plupart des prestations sociales sont exonérées d'impôt sur le revenu.

8. Les intérêts de certains placements

Livret A, LDDS, Livret Jeune… les revenus tirés de ces placements réglementés ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Du côté de l'assurance-vie, les gains financiers profitent d'un abattement de 4 600 euros par an pour une personne seule dès lors que le contrat est âgé de plus de 8 ans. Avec un PEA, les plus-values réalisées sont en principe également exonérées d'impôt sur le revenu une fois l'âge de 5 ans atteint.