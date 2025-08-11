Impôts : voici les dates à retenir jusqu’au mois de décembre

Si le montant de l'impôt sur le revenu est supérieur à 300 euros, la somme due est prélevée en quatre échéances. (Loufre / Pixabay)

Les contribuables éligibles à un remboursement des impôts ont reçu celui-ci le 25 juillet ou le 1er août 2025. Mais d'ici la fin de l'année, d'autres dates importantes figurent dans le calendrier fiscal, indique le site des impôts .

Prélèvement de l'impôt sur le revenu le 25 septembre

Les personnes n'étant pas prélevées automatiquement ou n'effectuant pas de paiement en ligne ont jusqu'au 15 septembre pour payer l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune immobilière. Pour ce dernier, « attention, la date limite de paiement peut être fixée à une autre échéance (17 novembre). Vous recevrez alors votre avis au cours du mois précédent » , précise le fisc.

Les contribuables non prélevés ont, eux, jusqu'au 20 septembre pour payer en ligne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière. Le prélèvement sera effectué à compter du 25 septembre. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, si la date limite de paiement est au 17 novembre, vous avez jusqu'au 22 novembre minuit pour le payer en ligne. Le prélèvement sera alors effectué à compter du 27 novembre.

Taxe foncière et taxe d'habitation

Concernant le prélèvement de l'impôt sur le revenu, il interviendra le 25 septembre, en une seule échéance si le montant restant à payer est inférieur ou égal à 300 euros. S'il est supérieur, la somme due est prélevée en quatre échéances : le 25 septembre, le 27 octobre, le 27 novembre et le 29 décembre.

Le paiement de la taxe foncière pour les propriétaires qui n'utilisent pas un moyen de paiement dématérialisé (paiement en ligne par Internet, smartphone ou tablette, prélèvement à l'échéance ou mensuel) devra se faire au plus tard le 15 octobre. Ceux qui ont choisi de la payer en ligne devront procéder au paiement avant le 20 octobre minuit. La taxe d'habitation, la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants devront être payées le 15 décembre si le moyen de paiement n'est pas dématérialisé ou bien le 20 décembre si le paiement se fait en ligne.