Impôts 2023 : quand l’inflation alourdit en cachette la facture fiscale

La hausse est sournoise, difficile à appréhender, mais mécanique. La corrélation positive entre prix et impôts doit être d’autant plus dénoncée qu’elle est connue des gouvernants et que rien n’est proposé pour l’enrayer. EDITORIAL

L’inflation ruine le rentier et, plus encore, le contribuable. Le gouvernement le sait mieux que personne.

Quand la hausse des prix a commencé à accélérer au printemps dernier, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est empressé d’annoncer l’indexation du barème de l’impôt sans attendre le mois de septembre et la présentation du projet de loi de finances pour 2023.

L'érosion des abattements est problématique

Son objectif était louable : éviter que les augmentations de revenus ne rendent de nombreux ménages imposables. Mais son habile communication ne doit pas cacher l’essentiel : la facture fiscale des contribuables augmente toujours en période d’inflation. La hausse est sournoise, difficile à appréhender, mais mécanique. La corrélation positive entre prix et impôts doit être d’autant plus dénoncée qu’elle est connue des gouvernants et que rien n’est proposé pour l’enrayer. L’érosion des abattements est plus que problématique.

En 1997, le détenteur d’un contrat d’assurance vie pouvait retirer, hors impôts, 4.600 euros de gains chaque année. Vingt-six ans après, le montant du seuil n’a pas été revalorisé d’un centime. Résultat, le niveau réel d’entrée dans l’impôt a baissé de 45%, compte tenu de la hausse des prix sur la période.

