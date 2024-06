Impôt sur revenu : quand et comment corriger votre déclaration

Il est encore possible de modifier votre déclaration si vous constatez une erreur ou un oubli. (Stevepb / Pixabay)

Les habitants de la troisième zone (départements n° 55 à 976) avaient jusqu'au jeudi 6 juin pour déclarer leurs revenus. Ainsi, l'ensemble des contribuables ont dû envoyer leurs informations à l'administration fiscale. Mais il est encore possible de modifier votre déclaration si vous constatez une erreur ou un oubli.

Si les dates limites pour chaque zone sont maintenant dépassées, le service de déclaration en ligne reste néanmoins ouvert jusqu'au 26 juin 2024. Jusqu'à cette date, « vous pouvez modifier votre déclaration de revenus en ligne autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature » , indique le site des impôts .

Correction en ligne entre le 31 juillet et le 4 décembre

Toutefois, les modifications effectuées la date limite de dépôt (suivant le numéro de votre département) seront considérées comme tardives et entraîneront d'office l'édition d'un nouvel avis d'impôt qui vous parviendra après les délais habituels. « De plus, les taux et acomptes calculés en fin de déclaration rectificative déposée après la date limite de dépôt, n'apparaîtront pas immédiatement dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source" de votre espace particulier. Ils n'apparaîtront qu'après traitement de cette déclaration rectificative par votre Service des Impôts des Particuliers » , explique le fisc.

Sinon, il sera possible de modifier votre déclaration en ligne du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus. Le service de correction en ligne même si vous avez bénéficié de la déclaration automatique. Pour cela, il faut se connecter à votre espace particulier et cliquer sur « Accédez à la correction en ligne ». Une fois les informations modifiées, vous devez valider. Un nouvel avis d'impôt sera émis après traitement de la déclaration corrective.

Pas de correction en ligne pour les déclarations papier

Si vous vous rendez compte d'une erreur après la fermeture du service de correction en ligne, vous pouvez demander la correction de votre déclaration depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier : « Ecrire » > « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt » > « Ma demande concerne l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux ». A noter que qu'il est impossible de signaler un changement de situation de famille (mariage, Pacs, rupture de Pacs, divorce, décès), de faire la mise à jour de l'état civil, de modifier la désignation d'un tiers de confiance, de signaler un changement d'adresse ou d'ajouter ou de modifier l'adresse de l'étudiant rattaché.

Pour les personnes ayant déposé une déclaration en format papier, vous ne pouvez pas utiliser le service de correction en ligne pour la modifier. En revanche, vous pouvez formuler une réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement indiquée sur l'avis d’impôt. Cette réclamation peut se faire en ligne, par courrier postal ou au guichet de votre Service des Impôts des Particuliers.