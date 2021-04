Impôt sur le revenu : mode d'emploi pour déclarer ses dons à des associations

C'est la période de la déclaration de revenus. Comment faire pour les dons aux associations ? ( Crédits photo : © prachid - stock.adobe.com)

Vous faites partie des 5,5 millions de Français qui ont donné de l'argent à des associations ? Ce geste de solidarité s'accompagne d'une réduction d'impôts. Comment bien déclarer ces sommes en 2021 ?

Par MoneyVox,

Pour encourager les foyers à effectuer des dons aux associations, aux partis politiques et aux syndicats, une réduction d'impôts allant jusqu'à 75% est octroyée aux donateurs. Cependant, contrairement aux revenus salariés, les montants ainsi transmis ne sont pas automatiquement reportés dans la déclaration de revenus des contribuables concernés. Les 3 étapes pour bénéficier d'un allégement d'impôts grâce à cette générosité.

1. Calculez les dons faits à des associations en 2020

Même avec le prélèvement à la source, impossible d'échapper à la case déclaration de revenus. Cette formalité indispensable permet à l'administration fiscale de faire le point sur la situation globale des ménages. Elle peut alors déterminer s'il y a eu un trop-perçu ou si, au contraire, la totalité de l'impôt n'a pas encore été payé.

Plusieurs types de ressources et de charges ne sont pas pris en compte dans le taux du prélèvement à la source, notamment les dons à des associations. Or, les sommes généreusement transmises à ces organismes font l'objet de réductions d'impôt, mais ne sont pas reportées automatiquement dans la déclaration de revenus. Que vous ayez effectué un ou plusieurs dons de façon ponctuelle ou régulière, il vous faudra faire le point sur ce que vous avez versé au cours de l'année 2020 pour pouvoir en informer le fisc.

Bon à savoir : pour faire cet inventaire, vous pouvez vous appuyer sur les reçus fiscaux envoyés par les associations en question. Nul besoin de les envoyer au centre des finances publiques, cependant, ces documents sont à conserver en cas de contrôle fiscal.

2. Déterminez les différentes catégories de dons effectués

La réduction d'impôts accordée aux particuliers dans le cadre d'un don à une association dépend de la nature de cette dernière. Le taux maximal de 75% concerne exclusivement les organismes d'aide aux personnes en difficulté tels que les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire, etc. Depuis cette année, les associations qui œuvrent en faveur de la protection et du relogement des victimes de violences domestiques y sont aussi éligibles. Au maximum, le plafond des sommes données en 2020 concernées par cette réduction d'impôts est de 1 000 euros, soit un avantage fiscal de 750 euros au maximum en 2021.

Seconde catégorie d'associations qui permettent de profiter d'un allégement d'impôts : les dons à des organismes d'intérêt général et à des associations d'utilité publique, par exemple l'Unicef, le Sidaction, Greenpeace, l'AFM-Téléthon, etc. Le taux est ici de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable du ménage. Pour les donations à des partis politiques, ce plafond est fixé à 7 500 euros par personne et par an, et à 15 000 euros pour l'ensemble du foyer fiscal. Enfin, les cotisations syndicales payées en 2020 qui ouvrent droit à la réduction d'impôts ne peuvent excéder 1% des revenus du contribuable.

3. Remplissez votre déclaration de revenus

Si vous faites partie des ménages qui continuent de déclarer leurs revenus sur papier, les dons aux associations doivent figurer dans la déclaration complémentaire 2042 RICI. Du côté des déclarants en ligne, il faudra cocher la case « Charges ouvrant droit à réduction d'impôt ou à crédit d'impôt », puis reporter les sommes concernées dans les cases suivantes :

o 7UD pour les associations d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques, ou 7VA si l'organisme est européen ;

o 7UF pour les organismes d'intérêt général, les associations d'utilité publique et les dons à des candidats aux élections ;

o 7UH pour les dons à des partis politiques ;

o 7AC, 7AE et 7AG pour les cotisations syndicales.