Impôt sur le revenu : l'impact des Gilets jaunes sur la fiscalité des classes moyennes

(Crédits: © guillaume - stock.adobe.com)

Prime Macron, heures supplémentaires défiscalisées… la crise des Gilets Jaunes a entraîné plusieurs réformes fiscales. Parmi elles : la baisse de l'impôt sur le revenu. Le bilan de cette mesure.

Par MoneyVox,

Le pouvoir d'achat est l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle de 2022, et le gouvernement en place le martèle : jamais autant de mesures n'ont été prises en ce sens. Selon les chiffres avancés par Bercy, ce seraient ainsi 50 milliards d'euros d'impôts économisés en 5 ans. De la taxe d'habitation à la défiscalisation des heures supplémentaires, de nombreuses mesures ont été prise en ce sens, certaines poussées par la crise des Gilets jaunes. C'est le cas de la baisse de l'impôt sur le revenu. Explications.

Une baisse d'impôt sur le revenu pour les classes moyennes

Poussé par le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement actuel a dû annoncer des mesures d'allégement de la fiscalité des ménages. Bercy a ainsi décidé de revoir sa copie sur le barème de l'impôt sur le revenu, alors même que le gouvernement ne voulait pas le réformer initialement. La première Tranche marginale d'imposition (TMI) a été abaissée de 14 % à 11 %, et les seuils ont aussi été revus. Pour l'impôt 2020, les revenus ont donc été moins ponctionnés, mais avec un seuil plus bas, entre 9 964 et 25 405 euros, au lieu de 27 519 euros avant la réforme. Le barème 2022 pour les revenus perçus en 2021, quant à lui, est passé à 10 225 euros et 26 070 euros.

Pour les classes moyennes dont le revenu fiscal de référence se situe dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, la baisse moyenne a été estimée à 350 euros par an. De quoi redonner du pouvoir d'achat aux Français concernés. Le gain est moindre pour les foyers situés dans les TMI supérieures, le taux de celles-ci n'ayant pas été modifié. Pour exemple, dans la seconde Tranche marginale d'imposition à 30 %, le gain moyen est estimé à 180 euros. Et c'était bien là tout l'enjeu du gouvernement : favoriser avant tout les classes moyennes sans pour autant faire de cadeau aux ménages les plus aisés.

Lire aussi: Il est déjà possible de connaître le montant de l'impôt sur le revenu 2022

Les foyers les plus modestes, grands oubliés

La baisse de la TMI de l'impôt sur le revenu ne concerne que les classes moyennes, qui, de fait, paient l'impôt sur le revenu. Or, seulement 44 % des foyers fiscaux sont imposés. Les 5,4 milliards d'euros d'économies d'impôts annoncés par le gouvernement ne profitent donc pas aux classes populaires. En effet, la majorité des Français est non-imposable, et ne bénéficie pas de la baisse de cette imposition. Brice Fabre, directeur du programme "fiscalité des ménages" à l'IPP (Institut des politiques publiques), résume la situation : "L'impôt sur le revenu est médiatisé, car plus visible pour les contribuables. Mais cette réforme du barème n'a d'effet que sur la moitié de la population la plus aisée, puisque l'autre moitié ne paie pas cet impôt".

Toutefois, le gouvernement a aussi pris des mesures pour les ménages les plus défavorisés. Ce sont notamment des réformes en lien avec la crise des Gilets jaunes, par exemple la revalorisation de la prime d'activité offrant jusqu'à 90 euros supplémentaires, la prime exceptionnelle défiscalisée, aussi appelée prime Macron, ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais le président Macron a aussi tenu plusieurs promesses de campagne qui ont permis de redonner du pouvoir d'achat aux Français. En tête de liste : la suppression progressive de la taxe d'habitation, une mesure qui représente un coût de 18,5 milliards d'euros pour l'Etat, et concerne la quasi-totalité des foyers fiscaux, imposés ou non. En revanche, la mise en œuvre de la flat tax, autre mesure phare du programme de la majorité, a quant à elle davantage profité aux foyers les plus aisés dont la TMI est la plus haute.