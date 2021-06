Impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière : que faire si vous avez oublié de faire votre déclaration ?

Que faire si vous avez oublié de faire votre déclaration ? (Crédit photo: 123RF)

La date limite pour faire sa déclaration de revenus et sa déclaration IFI est déjà dépassée pour certains contribuables. Que faire si vous avez oublié de faire votre déclaration ?

La date limite pour faire sa déclaration de revenus et sa déclaration IFI est déjà dépassée pour ceux qui effectuent une déclaration papier. Pour ceux qui effectuent leur déclaration en ligne, la date limite varie selon les départements. Elle est dépassée pour les départements de 01 (Ain) à 19 (Corrèze) depuis le 26 mai 2021. Les départements de 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ont jusqu'au 1er juin 2021 et les départements de 55 (Meuse) à 976 (Mayotte) jusqu'au 8 juin 2021. Que faire si vous avez oublié de faire votre déclaration ?

Tout d'abord, vérifiez si vous bénéficiez de la déclaration automatique de revenus

L'administration fiscale a mis en place la déclaration automatique des revenus, un dispositif qui dispense les contribuables du dépôt de leur déclaration. Pour être éligible, il faut n'avoir signalé aucun changement de situation en 2019 et que la déclaration de revenus pré-remplie comporte l'ensemble des revenus et charges. Si, après vérification, les informations pré-remplies sont justes et exhaustives, alors il n'y a rien à faire, la déclaration est automatiquement validée. Environ 12 millions de foyers fiscaux bénéficient de ce dispositif. Si vous en faites partie, vous en avez été informé par mail ou par courrier.

Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration automatique, déposez votre déclaration au plus vite

Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration automatique des revenus, il convient de faire votre déclaration en ligne ou papier le plus rapidement possible, avant que l'administration fiscale ne vous envoie une mise en demeure. Dans ce cas, le fisc applique une majoration de 10% sur le montant de l'impôt.

Si vous effectuez votre déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure du fisc, une majoration de l'impôt de 20% sera appliquée. Si vous ne déposez pas votre déclaration dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure, la majoration grimpe à 40%. De plus, des intérêts de retard sur l'impôt dû peuvent être appliqués : ils sont de 0,20% par mois de retard et courent jusqu'au dernier jour du mois de dépôt de la déclaration de revenus.

La déclaration reste généralement accessible sur impots.gouv.fr jusqu'au 30 juin. Après le 30 juin, il faudra faire une déclaration papier.

Si vous êtes en retard pour votre déclaration IFI

Si vous êtes en retard pour votre déclaration IFI (impôt sur la fortune immobilière), une majoration de 10% de l'impôt dû est appliquée si vous déposez votre déclaration jusqu'à 30 jours après une mise en demeure de l'administration fiscale. Au-delà de ce délai, la majoration passe à 40%. De plus, des intérêts de retard de 0,20% par mois de retard s'appliquent à compter du 1er juillet de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être déposée, et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.