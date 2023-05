Impôt sur le revenu : comment bien déclarer une prime d'intéressement

(Crédits photo: © Pixavril- stock.adobe.com=

Si vous avez touché une prime d'intéressement, devez-vous la déclarer aux impôts ? Pas toujours. Explications.

Faut-il déclarer sa prime d'intéressement à l'administration fiscale ? Voici une des nombreuses questions que les contribuables peuvent être amenés à se poser lors de leur déclaration de revenus. Et la réponse n'est pas forcément évidente, puisqu'elle varie en fonction du choix effectué par le salarié qui bénéficie d'un tel coup de pouce financier. Quelles sont les primes à faire figurer sur sa déclaration 2023 portant sur les revenus de 2022, et celles qui sont exemptées d'imposition ?

Les primes touchées "en cash" sont à déclarer

Remplir sa déclaration d'impôts suscite généralement de très nombreuses questions, et parmi elles, celle relative aux primes d'intéressement, mais aussi de participation. En principe, tous les revenus perçus par un foyer fiscal au cours d'une année sont à déclarer auprès de l'administration fiscale. Les primes d'intéressement et de participation ne font donc pas exception, dès lors qu'elles ont été perçues "en cash", c'est-à-dire directement récupérées, sans avoir été placées sur un plan d'épargne salariale.

Pour la déclaration de revenus de cette année, portant sur les revenus de 2022, il est donc nécessaire de déclarer les primes en question touchées au cours de l'année 2022. En revanche, les primes perçues au mois d'avril ou de mai 2023, période de distribution de ces bonus par les entreprises, n'ont pas à être déclarées lors de cette campagne de déclaration. Elles devront en revanche figurer dans la déclaration effectuée en 2024, portant alors sur les revenus de 2023.

Pas d'inquiétude toutefois : lorsque le cas se présente, l'employeur fait figurer le montant de la prime de participation et/ou d'intéressement directement récupérée sur un bulletin de salaire, ou édite un bulletin spécifiquement dédié. Ces informations sont alors envoyées à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Sauf erreur lors de cette transmission de données, le montant des primes perçues en 2022 figure donc déjà dans la ligne 1AJ ou 1BJ de la déclaration de revenus, qui correspond aux salaires et revenus d'activité perçus au cours de l'année.

Comment échapper à l'impôt sur les primes d'intéressement et de participation ?

Les primes intégrées à la déclaration de revenus sont prises en compte dans la détermination de l'impôt dû par le foyer fiscal selon le barème progressif en vigueur. Pour éviter de payer des impôts sur ses primes d'intéressement ou de participation, il existe toutefois des solutions. Au lieu de récupérer l'argent directement, il est possible de le déposer sur un contrat d'épargne salariale.

Sur un Plan d'épargne entreprise (PEE) l'argent est alors bloqué 5 ans. Au terme de ce délai, il est possible de récupérer ses primes sans avoir à payer d'impôt sur le revenu. Des cas de déblocage anticipé permettent également de débloquer son argent avant l'expiration du délai de 5 ans, toujours sans avoir à payer d'impôts. C'est le cas, par exemple, lors d'un mariage, de la naissance d'un troisième enfant, de la construction de la résidence principale, ou encore du décès de l'époux ou du partenaire de Pacs.

Autre option : le Plan d'épargne retraite collectif, ou PER. Cette fois-ci, l'horizon pour récupérer son argent est plus lointain. En principe, les sommes qui sont déposées sur un PER sont bloquées jusqu'à la retraite. Il est donc nécessaire de bien peser le pour et le contre avant d'y effectuer un versement. À l'image du PEE, des cas de déblocage anticipé existent.