AlloVoisins : un outil précieux pour les séniors / iStock.com - PIKSEL

Une plateforme intuitive et rassurante

Avec AlloVoisins, les séniors conjuguent simplicité de navigation et sécurité. L’interface est conçue pour être accessible même aux moins aguerris au numérique. Les échanges se font en toute transparence - souvent avec des personnes du voisinage - tandis que les avis des utilisateurs renforcent la confiance. La souplesse est par ailleurs totale : Les séniors choisissent, librement et sans pression, les missions ou les offres qui leur conviennent le mieux.

Un moyen de rester actif, utile et « bon pied, bon œil »

Sur AlloVoisins, les seniors qui proposent leurs services valorisent leurs compétences en mettant à profit leur expérience dans des domaines comme le bricolage, la cuisine, le soutien scolaire, etc. Alors que le temps est venu pour eux de se retirer de la vie active, la plateforme est aussi un moyen de stimuler leur intellect : résoudre des problèmes, organiser son emploi du temps, gérer des demandes... Autant de façons d’entretenir les facultés cognitives !

Une réponse à l’isolement

Qu’ils soient « clients » ou « prestataires », naviguer sur AlloVoisins est une occasion, pour les séniors, de créer du lien, de partager leur savoir-faire avec des plus jeunes, et même de faire des rencontres enrichissantes. Les interactions se font dans un périmètre proche, leur donnant le sentiment de participer à la vie du quartier ou du village. Les échanges qui naissent sur la plateforme peuvent devenir pérennes, favorisant les interactions régulières, et renforçant le tissu social local.

Se faire aider à moindre frais, ou s’offrir un complément de revenu bienvenu

Société à mission depuis janvier 2025, AlloVoisins s’engage notamment à promouvoir une consommation responsable et à soutenir l’entrepreneuriat local. Les particuliers peuvent ainsi y proposer des services occasionnels sans statut professionnel. C’est un moyen pour les séniors d’accéder à des petits services ou à des locations d’objets à moindre coût. De leur côté, ils peuvent proposer des prestations ou des services leur permettant de générer un complément de revenus... Des rentrées d’argent qui ne seront pas imposables si - cumulées aux autres revenus - elles ne font pas franchir le revenu fiscal de référence (soit environ 15 000 € pour une personne seule, et environ 28 000 € pour un couple). Attention cependant, même si les sommes gagnées via la plateforme AlloVoisins sont occasionnelles et modestes, elles doivent être déclarées à l’administration fiscale !