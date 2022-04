Epargne salariale : que faut-il faire de son intéressement et de sa participation ?

(Crédits: © Krakenimages.com - stock.adobe.com)

Les entreprises qui appliquent des accords d'intéressement et/ou de participation ont jusqu'à la fin du mois de mai pour verser l'argent à leurs salariés. Que faut-il faire de ces primes ? Les options envisageables.

Par MoneyVox,

Chaque année, de nombreuses entreprises françaises versent à leurs employés des primes d'intéressement et de participation . Deux dispositifs qui permettent aux heureux bénéficiaires de toucher jusqu'à plusieurs milliers d'euros en complément de leur rémunération fixe. Alors que la date de versement maximale approche à grands pas, étant fixée à fin mai, de nombreux salariés se demandent s'il vaut mieux prendre directement l'argent ou le placer. Les 3 scénarios possibles.

1. Placer ses primes sur un contrat d'épargne salariale

Avant de verser des primes d'intéressement ou de participation, les entreprises doivent impérativement prévenir leurs employés 15 jours à l'avance. Un délai minimal qui permet à chaque bénéficiaire de réfléchir sur la suite. Premier choix possible : placer cet argent sur un contrat d'épargne salariale. Cette solution présente un avantage indéniable, puisqu'elle permet d'éviter que les primes ne soient soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, il faut se plier aux règles en vigueur en fonction du type de contrat choisi.

Les contrats d'épargne salariale se déclinent en deux volets. Le premier est constitué par les PEE, Plans d'épargne entreprise, et les PEI, Plans d'épargne inter-entreprises. L'argent déposé sur un tel contrat est bloqué pendant 5 ans. Certains cas de déblocage anticipé peuvent toutefois permettre de récupérer ces sommes avant le délai imparti, par exemple l'achat d'une résidence principale, un mariage, un divorce, la naissance d'un troisième enfant, etc. Au total, ce sont 10 situations exceptionnelles qui permettent un déblocage anticipé. Un nombre qui se réduit à seulement 5 possibilités lorsque l'on souhaite déposer son argent sur le second volet de l'épargne salariale dédié à la retraite, via un Perco, Plan d'épargne pour la retraite collectif, ou un Pereco, Plan d'épargne retraite entreprise. De plus, le capital déposé est alors bloqué jusqu'à la retraite du salarié.

2. Récupérer directement son argent

Les salariés ne sont pas obligés de déposer leur argent sur un contrat d'épargne salariale. Ils peuvent aussi demander à le récupérer immédiatement. Mais dans ce cas, les primes sont soumises à l'impôt sur le revenu et entrent dans le calcul du Revenu fiscal de référence du foyer. Alors qu'une prime brute de 1 500 euros permet d'obtenir 1 355 euros sur un plan d'épargne salariale après déduction de la CSG et de la CRDS, il faudra encore déduire le montant de l'impôt sur le revenu si l'on choisit de récupérer le cash en fonction de la Tranche marginale d'imposition du foyer.

Par exemple, pour une TMI de 11 %, une prime de 1 355 euros engendre une perte de 134 euros, soit un montant net perçu de 1 221 euros. À 30 %, la perte est de 366 euros, et à 45 %, ce sont 549 euros de perdus. Seuls les foyers fiscaux non-imposés ne perdent rien à récupérer directement leur argent plutôt qu'à le placer sur un plan d'épargne salariale.

Bon à savoir : il est aussi possible de récupérer une partie des primes en cash, et d'en placer une autre partie sur un plan d'épargne salariale.

3. Ne pas faire de choix

Que se passe-t-il si l'on oublie de transmettre son choix à son employeur ? Depuis 2016, toutes les primes d'intéressement et de participation sont versées par défaut sur un plan d'épargne salariale. La prime d'intéressement va ainsi à 100 % sur un PEE ou un PEI, tandis que la prime de participation est affectée à 50/50 sur un PEE/PEI et sur un Pereco/Perco. Seule exception à cette règle : si la société concernée ne propose pas de Plan d'épargne retraite, la prime de participation est versée en intégralité sur un Plan d'épargne entreprise ou inter-entreprises.