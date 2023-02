Immobilier: si Mélenchon s’est enrichi, c’est «grâce à Madame Hidalgo»

Qualifié de millionnaire par Gérald Darmanin, le chef de file de la France Insoumise affirme que la responsable est la maire de Paris qui «a fait augmenter les prix de 350% en 10 ans».

Jean-Luc Mélenchon , qui a pris en grippe les millionnaires, en est-il un lui-même? Pour Gérald Darmanin , ministre de l’Intérieur, la réponse est oui (voir la vidéo ci-dessous). Une déclaration qui a provoqué un clash entre les deux hommes. L’ancien maire de Tourcoing (59) fait référence au patrimoine de Jean-Luc Mélenchon qu’il a estimé à environ 2,5 millions d’euros dont un appartement parisien d’une valeur d’1,2 million d’euros. Une résidence située près de la Gare de l’Est, dans le 10e arrondissement de la capitale, acquise 800.000 euros en 2014. Soit une hausse de 50%.

Deux semaines après le bras de fer, l’ancien député LFI a remis une pièce dans la machine. Pour lui, si son appartement a pris de la valeur, c’est « grâce à Madame Hidalgo qui a fait augmenter les prix de 350% en 10 ans ». Une punchline passée inaperçue qui mérite une rectification. « À moins qu’il y ait un micro-climat dans le 10e arrondissement de Paris », s’amuse un élu, ce chiffre apparaît farfelu. Non, Monsieur Mélenchon, les prix n’ont pas flambé autant. La preuve en chiffres.

En 10 ans, ils n’ont grimpé «que» d’un peu plus de 21%, selon Meilleurs Agents . Pas plus que dans le 10e où la barre s’arrête à +29%, affirme le site d’estimation immobilière. « Jean-Luc Mélenchon doit sans doute confondre avec la hausse sur 20 ans et non pas 10 ans », avance cet élu. Réponse? On se rapproche des +350% mais non. L’envolée est certes vertigineuse mais se «limite» à +175% par rapport à 2004 et à +289% par rapport à 2000. Contacté par Le Figaro , l’entourage de Jean-Luc Mélenchon n’a pas répondu à notre demande. « Ce n’est pas la mairie de Paris qui fixe les prix des logements privés , s’insurge un élu. Son travail vise à limiter la hausse des prix et notamment celui des locations ».

Du côté de la Ville de Paris, on acquiesce. « Paris est la première ville à avoir encadré les loyers, à avoir régulé les locations Airbnb. Nous avons doublé notre taux de logements sociaux en 20 ans », souligne Ian Brossat, adjoint au logement de la maire de Paris. Et quand on suggère l’augmentation du nombre de logements, l’élu qui a préféré garder l’anonymat, rétorque: « Où construire à Paris? L’élue LFI de Paris (Danielle Simonnet) est opposée à la densification de la ville » (voir ci-dessous).