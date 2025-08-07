Crédit immobilier : les taux d'intérêt auraient atteint « un plancher », ils ne baisseront plus

Les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont se stabiliser autour des 3 % selon la porte-parole de Vousfinancer. (illustration) (Samuilawfirm / Pixabay)

Après avoir baissé pendant plusieurs mois, les taux d'intérêt des prêts immobiliers se sont stabilisés autour de 3 % cet été. Ils ne devraient pas baisser davantage dans les semaines à venir.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont baissé ces derniers mois pour atteindre environ 3 % cet été. D'après Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, ils ont atteint « un plancher » et devraient se stabiliser à ce niveau. « Les taux n'iront probablement pas en dessous de 3 % » , a-t-elle expliqué ce mercredi sur RMC .

Un marché de l'immobilier dynamique

Le ralentissement de l'inflation explique en partie cette prévision. « Les banques anticipent qu'elles vont devoir emprunter plus cher dans les mois à venir » , analyse Sandrine Allonier. Les bons profils peuvent aujourd'hui espérer négocier un bon taux, parfois en dessous des 3 %. « Tout se fait au cas par cas, si on a un bon dossier : un CDI, 10 % d'apport personnel, encore mieux si on a deux salaires, des comptes bancaires bien tenus (attention aux dépenses estivales) » , prévient l'experte.

Difficile de savoir aujourd'hui si cette stabilisation augure d'un rebond à la hausse dans quelques semaines. Mais le marché de l'immobilier est reparti en 2025. Sur les six premiers mois de 2025, les banques ont accordé 50 % de crédits de plus que sur la même période en 2024. Les personnes ayant un projet immobilier peuvent se projeter avec un taux aux alentours de 3 %. La rentrée pourrait être « une bonne fenêtre de tir » pour sauter le pas, estime Sandrine Allonier.