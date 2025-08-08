Locations touristiques : comment éviter de tomber sur des squatteurs ?

Des squatteurs profitent des plateformes de location touristique pour occuper illégalement des logements. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Le squat est devenu un nouveau danger pour les propriétaires de meublés touristiques. Plusieurs bailleurs ont raconté dans les médias leur impuissance après avoir retrouvé leur bien occupé illégalement par des personnes malintentionnées s'étant présentées comme des touristes. Ces dernières profiteraient d'une faille juridique de la loi antisquat entrée en vigueur en 2023, rapporte Se Loger .

En effet, ici, le propriétaire remet volontairement les clés aux futurs squatteurs, après avoir conclu la location sur une plateforme de type Airbnb. Il ne peut donc pas engager la procédure accélérée d’expulsion et doit passer par un juge. Une démarche beaucoup plus longue alors que, pendant ce temps, le logement reste squatté et ne génère plus aucun revenu pour le bailleur.

Comment éviter de tomber sur des squatteurs ?

Pour éviter une telle mésaventure, il faut se montrer extrêmement vigilant lors de la sélection des locataires sur ces plateformes de location touristiques. La première règle incontournable est de désactiver la réservation automatique pour avoir la possibilité de vérifier les profils avant de valider la location.

Se Loger recommande alors de se méfier des profils créés récemment, de ceux qui utilisent un pseudo ou une photo de mauvaise qualité, des personnes qui posent des questions sur la présence de voisins ou avec qui la communication est difficile. Au moindre doute, il vaut mieux refuser la réservation.

Il est conseillé de rester sur la plateforme jusqu'au paiement et de réclamer une pièce d'identité au futur locataire. Vous pouvez également rédiger un contrat de location saisonnière en bonne et due forme et réclamer une caution élevée pour faire fuir les éventuels squatteurs.