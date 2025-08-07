Comment épargner régulièrement : découvrez les solutions pour faire travailler votre argent sans effort

Mettre de l'argent de côté de manière régulière est devenu une nécessité pour de nombreux Français. En 2024, 81% des Français de plus de 18 ans déclaraient épargner régulièrement ou occasionnellement1. Pour répondre à cette exigence légitime, plusieurs véhicules d'investissement permettent aujourd'hui d'épargner automatiquement, en douceur et selon ses moyens. Tour d'horizon des meilleures solutions pour constituer un patrimoine de façon progressive.

L'épargne régulière : une approche pertinente sur le long terme

L'épargne régulière, aussi appelée investissement programmé, consiste à placer une somme fixe à intervalles réguliers, généralement avec une fréquence mensuelle ou trimestrielle. Cette méthode présente plusieurs avantages majeurs : elle permet de lisser les variations du marché grâce à l'effet de moyenne, de créer une discipline d'épargne automatique et de réduire l'impact psychologique des fluctuations boursières.

En investissant régulièrement, les épargnants bénéficient du principe du "Dollar Cost Averaging" (DCA) qui consiste à diviser sont investissement en petites parts, à intervalles réguliers, indépendamment des mouvements de marché. Cette stratégie peut s'avérer efficace sur les marchés volatils et permet de moyenner mécaniquement le prix de revient de ses investissements. Elle ne permet toutefois pas d’éliminer le risque de perte en capital.

Les SCPI avec versements programmés : l'immobilier accessible à tous

Le fonctionnement des versements programmés en SCPI

Les versements programmés en SCPI permettent aux épargnants d'acquérir des parts supplémentaires à intervalles réguliers, avec la possibilité de choisir le rythme des prélèvements (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) et le montant de leur investissement. Cette innovation, apparue sur ce marché il y a une petite dizaine d’années, a révolutionné l'accès à l'investissement immobilier en permettant de se constituer un patrimoine progressivement.

Certaines SCPI proposent le versement programmé dès 20 euros par mois, rendant l'immobilier d'entreprise accessible même aux petits budgets.

Il est également possible depuis quelques années sur certains véhicules de réinvestir les dividendes perçus à l’euro près, une technique classique sur les marchés financiers mais totalement inédite dans le secteur des fonds immobiliers non cotés. Les épargnants peuvent ainsi diversifier leur patrimoine immobilier sans avoir à débloquer une somme importante en une seule fois.

Les avantages spécifiques aux SCPI

L'investissement programmé en SCPI offre une flexibilité remarquable. Il n'y a pas d'engagement sur des flux financiers prédéterminés contrairement à la souscription de SCPI à crédit : le souscripteur peut interrompre à tout moment ses versements. Cette souplesse permet d'adapter son effort d'épargne selon l'évolution de sa situation financière.

De plus, en optant pour la SCPI en versement programmé, l'investisseur peut lisser les cycles du marché immobilier. Il réduit ainsi le risque de timing en moyennant son prix d'entrée.

Les risques spécifiques aux SCPI

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L'assurance vie et ses versements programmés : la souplesse avant tout

Un outil d'épargne polyvalent

Le versement programmé est une fonctionnalité clé des contrats d'assurance vie, permettant aux épargnants de définir un montant fixe qui sera investi à intervalles réguliers. Cette option, généralement gratuite, peut être mise en place dès 50 euros par mois selon les contrats.

L'assurance vie avec versements programmés convient aux projets à moyen et long terme. Sa fiscalité attractive, notamment après 8 ans de détention, en fait un placement de choix pour préparer sa retraite ou financer des projets familiaux.

Le choix des placements à l’intérieur du contrat est à considérer en fonction des objectifs et du profil de l’épargnant, afin de choisi le bon équilibre entre la partie sécurisée (investie en fonds euros) et la partie exposée au risque de fluctuation et de perte en capital (unités de compte de différentes natures).

Les atouts du lissage des risques

L'un des principaux atouts des versements programmés en assurance vie est le lissage du prix d'achat des fonds en unités de compte.

Cette approche permet de s'affranchir du choix du moment de l'investissement (market timing) et de réduire l'impact des biais psychologiques liés à la volatilité des marchés.

Le PER : bonifier sa retraite avec les versements programmés

Un cadre fiscal avantageux

Le PER permet aux épargnants de choisir librement la fréquence et le montant de leurs versements, avec deux modes d'alimentation possibles : versements ponctuels ou versements programmés. L'avantage fiscal potentiel constitue l'atout majeur de ce placement : les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable modulo certains plafonds réglementaires. En contrepartie, les rentes servies après liquidation sont imposées comme des pensions de retraites au barème de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (entre 3,80% et 8,30% de CSG, 0,50% de CRDS et 0,30% de CASA).

Les versements peuvent être programmés tous les mois, trimestres, semestres ou une fois par an, offrant une grande souplesse dans la gestion de son épargne retraite.

Une stratégie de long terme

Mis en place sur un PER, les versements programmés offrent une constance dans la préparation de la retraite et une optimisation potentielle des avantages fiscaux. Plus on commence tôt à épargner, plus l'effet des intérêts composés se révèle puissant à long terme, permettant en théorie de constituer un capital conséquent avec un effort d'épargne modéré.

En contrepartie, cette visée long terme implique un blocage de l’épargne investie. Quelques cas de déblocage anticipé existent, mais l’objectif demeure de liquider son PER lors du passage à la retraite. Par ailleurs, la fiscalité à la sortie dépendra alors de la situation fiscale de l’épargnant.

Comparaison et choix de la solution adaptée

Critères de sélection

Le choix entre ces trois solutions de placement dépend principalement de vos objectifs et de votre situation :

L'importance de la diversification

Ces trois enveloppes sont tout à fait complémentaires. Une stratégie pertinente consiste souvent à les combiner selon sa capacité d'épargne et ses objectifs patrimoniaux. Par exemple, commencer par un PER pour la préparation de la retraite, compléter avec une assurance vie pour la souplesse, et ajouter des SCPI pour les potentiels revenus réguliers.

Conseils pratiques pour réussir son épargne programmée

Déterminer sa capacité d'épargne

En 2023, le taux d'épargne des ménages français s'établit à 16,9 % selon l’INSEE. L'idéal est de programmer les prélèvements juste après la perception du salaire, pour automatiser la démarche.

Adapter selon son profil

Les versements programmés conviennent particulièrement aux profils prudents et aux investisseurs débutants. Ils permettent de se familiariser progressivement avec les marchés financiers tout en bénéficiant d'une exposition lissée au risque de perte.

Maintenir la discipline

La régularité est la clé du succès en matière d'épargne programmée. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent générer un capital important en fin de parcours grâce à l'effet des intérêts composés et du temps. Toutefois, les placements comme la SCPI et les unités de compte au sein des contrats d’assurance-vie et PER, demeurent des investissements sans garantie de capital ni de performance.

Conclusion

L'épargne régulière via les versements programmés représente une solution moderne et efficace pour constituer son patrimoine en douceur. Que ce soit à travers les SCPI pour capter de potentiels revenus réguliers, l'assurance vie pour bénéficier de la flexibilité de cette enveloppe ou le PER pour préparer sa retraite, ces outils permettent à chacun d'épargner selon ses moyens et ses objectifs, en échange de risques connaître. La clé du succès réside dans la régularité et la diversification, en adaptant sa stratégie si nécessaire selon l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle.

1 Baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement 2024

Cet article ne constitue pas une recommandation personnalisée. Vous êtes invité à consulter la documentation d'information présentant l'ensemble des caractéristiques, des risques et des frais afférents à l'investissement avant toute décision d’investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer la seule motivation de votre investissement. Certains investissements peuvent présenter un risque en capital, aucune garantie de rendement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Votre conseiller est à votre disposition pour étudier les placements qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre situation.