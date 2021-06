Immobilier : quand les agences organisent des ventes aux enchères

Le prix d'un bien mis aux enchères peut grimper de 50% par rapport au prix de départ. (© DR)

Une poignée de plateformes immobilières (Mizapri, Kadran, 36h-immo d'Immonot, Enchères-immo) proposent d'enchérir en ligne pour acheter une maison ou un appartement. Un mode de commercialisation de niche qui peut rendre service.

Les enchères immobilières ne sont pas un dispositif récent : on connaît les enchères judiciaires organisées par les tribunaux judiciaires et qui nécessitent de faire appel à un avocat, les ventes notariales proposées par les chambres départementales des notaires ainsi que les ventes domaniales de biens immobiliers appartenant à l'État et dont les enchères se déroulent dans un hôtel du département ou un centre des impôts.

Depuis quelques années, une poignée de plateformes immobilières (Mizapri, Kadran, 36h-immo d'Immonot, Enchères-immo) a repris à son compte le principe des enchères tout en l'adaptant au web. Loin d'être une véritable vente aux enchères avec adjudication, il s'agit plutôt d'un appel d'offres sur internet préalablement à la signature du traditionnel compromis de vente. L'enchère n'a pas de valeur juridique.

C'est une méthode marketing de présentation de biens difficiles à vendre ou pour lesquels il y a beaucoup de demande. Selon les plateformes, les biens immobiliers mis aux enchères proviennent de mandats exclusifs d'agences immobilières partenaires, d'études notariales qui réalisent des transactions immobilières ou encore de promoteurs immobiliers.

Mise à prix inférieure de 20 à 30% au marché

Son principe est simple : une annonce est mise en ligne sur la plateforme Internet avec un prix de