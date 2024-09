Immobilier : privé de loyer depuis six mois, il porte plainte pour escroquerie contre sa locataire

La locataire a signé un chèque en bois émis depuis un compte clôturé. (Illustration) (5317367 / Pixabay)

S' il est fortement déconseillé de ne pas payer son loyer , certains ne se gênent pas pour autant. C'est le cas d'une locataire à Chelles (Seine-et-Marne) qui depuis son emménagement en avril 2024 n'a pas versé un seul centime à son propriétaire, lequel avait décidé de remettre son bien en location après le départ du précédent occupant. Or tout ne s'est passé comme prévu, rapporte La Marne .

Un chèque en bois

« Une personne se déclarant institutrice s’est présentée avec son enfant. Elle paraissait bien sous tous rapports, je lui ai fait confiance » , a expliqué le propriétaire à nos confrères. Un contrat de bail a été signé pour un an puis la jeune femme et son enfant ont emménagé dans ce deux pièces situé près de la gare de Chelles-Gournay, après avoir remis au propriétaire un chèque de 2 300 euros « pour couvrir le dépôt de garantie et le premier mois de loyer » .

Ce que la victime ne savait pas, c'est que ce chèque provenait d'un compte en banque clôturé. Le propriétaire a alors contacté sa locataire qui a prétexté des retards au niveau des virements, allant jusqu'à affirmer « que son banquier était en vacances » . Excédé, il a fini par porter plainte pour escroquerie le 31 mai dernier, après avoir envoyé plusieurs courriers recommandés ainsi qu'un commandement de payer par huissier de justice.

« J'en fais des cauchemars »

Depuis, la situation n'a pas évolué. Le propriétaire de cet appartement, qu'il loue depuis sept ans, continuer de payer les charges et les taxes sans toucher un seul euro. « Je me retrouve seul dans ce combat, sans avoir la garantie de retrouver mon appartement en bon état… , déplore-t-il auprès du média local. Cette situation est non seulement extrêmement préjudiciable pour moi, en tant que propriétaire, mais elle encourage également les escrocs à continuer leurs méfaits. »

Pour lui, cette affaire a des conséquences financières mais également morales : « Je suis allé voir, pour la toute première fois de ma vie, un psychologue. J’en fais des cauchemars, la nuit » , a-t-il confié à La Marne . Le plaignant n'attend désormais plus qu'une chose : qu'un procès soit organisé pour obtenir justice et récupérer son logement.