Immobilier : les prix grimpent dans l'ouest de la France et excluent de plus en plus de ménages

Les ont fortement augmenté depuis 2019 dans l'ouest de la France (illustration). (Pixabay / MarineBrs)

Acheter dans l'ouest de la France devient de plus en plus difficile pour de nombreux ménages aux revenus modestes. Les prix ont fortement augmenté depuis 2019 et l'offre de biens n'est pas toujours suffisante.

Le marché immobilier dans l'ouest de la France se ferme aux ménages les plus modestes. C'est la conclusion d'une étude menée par SeLoger et relayée par BFMTV . De la Normandie, à la Bretagne, jusqu'à la région Nouvelle-Aquitaine, les prix ont fortement augmenté.

En Normandie, le marché est très dynamique. En 2021, les publications d'annonces sur la plateforme ont augmenté de 28,9 % par rapport à 2019 en Seine-Maritime par rapport à 2019, de 22,6 % dans l’Orne et de 10,7 % dans le Calvados. Les prix sont aussi en augmentation. Dans le Calvados, la hausse atteint 17,3 % (2 861 euros/m² en moyenne) par rapport à 2019, 9,1 % dans l’Orne (1.429 euros/m²) et 13,5 % en Seine-Maritime (2 242 euros du m²). Il n'y a que dans la Manche et dans l'Eure que les annonces de vente baissent (-25,2 % et -4,8%). Ce qui n'empêche pas les prix d'augmenter (+14,2 % et + 11,5%).

Des prix en hausse partout en Bretagne

En Bretagne, les mises en vente sont en forte baisse : -25,8 % dans les Côtes d’Armor par rapport à 2019, -40,2 % dans le Finistère, -33,3 % dans le Morbihan et -15,7 % en Ille-et-Vilaine. Mais les prix ont augmenté : +11,9 % dans les Côtes d’Armor (2 015 euros en moyenne du m²), +18,9 % dans le Finistère (2 223 euros du m²), +25,6 % dans le Morbihan (2 748 euros/m²) et + 27,1 % en Ille-et-Vilaine (2 769 euros/m²). En Ille-et-Vilaine, le marché du neuf est en pleine expansion mais cela reste insuffisant pour satisfaire la demande, rapporte BFMTV. Du côté de Quimper, les ménages s'installent ainsi à 20 ou 30 km de la ville malgré la flambée du prix du carburant.

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, SeLoger analyse les prix dans deux villes : Bordeaux et Biarritz. En 2021, dans la capitale girondine, le nombre de biens mis en vente a baissé de 19,3 % en 2021 par rapport à 2019. Dans le même temps, les prix ont grimpé de 15,7 % (à 3 551 euros en moyenne du m²). Dans la ville basque, les annonces ont chuté de 27,3 % entre 2019 et 2021, tandis que les prix ont augmenté de 20,1 % (3 346 euros/m²) .