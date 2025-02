Immobilier : les perspectives 2025 / iStock.com - RomanBabakin

Reprise du marché immobilier : quels sont les signes annonciateurs ?

L’année 2024 s’est achevée dans un climat plutôt morose pour les professionnels de l’immobilier. Soulignons toutefois une statistique encourageante : au dernier trimestre, la production de crédits immobiliers effectuait un bond de 42,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce signal positif envoyé par les banques s’accompagne d’autres bonnes nouvelles... Une baisse des taux d'intérêt immobilier était amorcée en juin 2024, à la faveur de dispositions prises par la Banque centrale européenne afin de soutenir l’économie. La BCE a ainsi procédé à plusieurs baisses – modérées mais régulières – de ses propres taux. L’inflation quant à elle, marque le pas, avec une hausse moyenne de +2 % en 2024, contre +4,9 % en 2023. Un ralentissement, porté, notamment, par la baisse du coût de l’énergie, qui devrait se poursuivre, selon les experts. Côté pouvoirs publics, une volonté de stimuler le marché immobilier est affichée, mais les mesures restent timides... Signalons tout de même l’extension du Prêt à Taux Zéro (PTZ), dont les plafonds de ressources et les montants octroyés ont été augmentés. Son périmètre géographique a également été étendu à tout le territoire français. Le dispositif Denormandie, qui, depuis 2019, offre une réduction d'impôt aux particuliers se portant acquéreurs d’un logement à rénover dans une commune éligible a été, quant à lui, prolongé jusqu'au 31 décembre 2027.

Les Français toujours amoureux de la pierre

Les économistes et les professionnels de l’immobilier l’affirment d’une même voix : les Français considèrent toujours la pierre comme une valeur refuge, figurant parmi les plus sûres et les plus stables ; et ce en dépit des bourrasques que connait le secteur. S’ils achètent moins, c’est tout simplement que les prix sont pour l’heure trop élevés et /ou que les achats sont parfois complexes à financer ! Cela génère plus de reports de projets que de vrais abandons. Ainsi, selon une étude de « BPCE l’Observatoire » de décembre 2024, le niveau des transactions dans l’ancien pourrait reprendre des couleurs en 2025, avec une projection établie à 825 000 transactions. Quant aux prix de l’immobilier, cette même étude nous annonce « une tendance à la stabilisation (+1 %) après deux années de baisse ».