Immobilier : les logements surévalués de Paris ne sont plus si attractifs

Les prix de l'immobilier ont cependant augmenté de 15 % en Seine-Saint-Denis et de près de 11 % en Seine-et-Marne. (Pixabay / Pexels)

La demande de logements est en baisse à Paris, ce qui conduit a un rééquilibrage du marché, rapporte une étude Proprioo et PriceHubble. Plusieurs arrondissements de la capitale affichent une baisse des prix au dernier trimestre, tandis que les prix grimpent dans le reste de l'Ile-de-France.

Le marché immobilier parisien se crispe. À cause d'une demande insuffisante, beaucoup d'appartements dont le prix est surévalué ne trouvent pas preneur. Le marché parisien tend ainsi à se rééquilibrer, selon une étude de Proprioo et PriceHubble relayée par BFM Immo. Dans neuf arrondissements, les prix sont à la baisse sur le dernier trimestre. Les Ve, VIIe, Xe, XIe, XIIe, XIVe, XVe, XVIIe et XIXe sont concernés par ce phénomène.

Les prix sont en hausse ailleurs en Ile-de-France

Les plus fortes baisses sont notables dans le Ve arrondissement (-1,85 %) et dans le Xe (-1,67 %). La baisse se situe légèrement au-dessus des 1 % dans les XVIIIe et XIXe arrondissements de Paris. Proprioo et PriceHubble notent cependant une hausse de 1,08 % dans les quatre premiers arrondissements.

Conjointement à cette baisse des prix dans la capitale, les biens situés dans le reste de l'Ile-de-France affichent une hausse immobilière parfois marquée. Ainsi, les prix ont augmenté de 15 % en Seine-Saint-Denis et de 11,04 % en Seine-et-Marne. Le confinement serait tenu responsable de ce phénomène, car les acheteurs recherchent des biens plus grands que dans la capitale et éloignés des centres urbains.

« Une fuite très claire des Parisiens »

Le déplacement des Parisiens vers la banlieue n'est cependant pas inédit. De 2012 à 2017, Paris aurait été quittée par 53 000 habitants, selon l'Insee. Il existe « une fuite très claire des Parisiens qui ne peuvent plus se loger décemment », relate le cofondateur du média Radio Immo dont les propos sont rapportés par BFM Immo.