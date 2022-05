Immobilier : les biens grand luxe se vendent comme des petits pains

Si les professionnels de l'immobilier craignent une crise de leur secteur en 2022, il y a une branche spécifique qui semble pour l'instant bien épargnée par toutes les difficultés conjoncturelles du moment. L'immobilier de luxe, et même l'hyper-luxe, traverse une période florissante. Hôtels particuliers, maisons de campagne, manoirs, loft de standing… Tout y passe. La dynamique est telle que les experts pensent que l'année entière pourrait être encore meilleure que 2021 concernant l'immobilier haut de gamme, rapporte Le Parisien .

« Tout va bien, de façon assez hallucinante », constate Nicolas Pettex-Muffat, directeur général des groupes Daniel Féau et Belles Demeures de France, auprès du Parisien . « Sur les quatre premiers mois de l'année, on enregistre une progression de 188 % du nombre des transactions à plus de 3 millions d'euros par rapport à la même période de 2019 », indique-t-il. « On triple presque nos ventes alors qu'on détient déjà 50 % des parts de marché sur ce segment. »

Immobilier - « Surtout, proche d'une bonne école… »Au-dessus de 2 millions d'euros, les ventes augmentent. Entre 2 et 3 millions, Nicolas Pettex-Muffat évoque même un bond de 53 % par rapport à 2019.

Rares sont les biens luxueux ou très luxueux à rester plusieurs jours sur le marché. Bien souvent, une seule visite suffit aux acheteurs pour se décider et faire une offre.

Les acheteurs

