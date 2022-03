Immobilier : le pouvoir d'achat des femmes toujours plus bas que celui des hommes

La différence entre les surfaces des logements que les hommes et les femmes peuvent acquérir est une conséquence de l'inégalité dans le monde du travail. Photo d'illustration. (ElasticComputeFarm / Pixabay)

Quand il s'agit de faire un achat immobilier en 2022, les femmes peuvent prétendre obtenir un logement dont la surface est inférieure de 2,4 m² à celle que peuvent obtenir les hommes. Le chiffre est en baisse depuis cinq ans.

Les femmes et les hommes ne sont pas égaux quand il s'agit d'acheter un bien immobilier. Compte tenu de revenus moyens moins importants que les hommes, les femmes peuvent s'offrir 2,4 m2 de moins par rapport aux hommes, selon l'étude de SeLoger relayée par Les Furets .

Pour arriver à cette conclusion, la plateforme immobilière a comparé les revenus médians masculins et féminins pour l'année 2022. Les projections indiquent qu'ils devraient respectivement atteindre 20 696 et 21 315 euros. Il existe donc une différence de 619 euros sur l'année. Avec un tel budget, les femmes peuvent viser un logement de 49 m² là où les hommes peuvent espérer 51 m². En comparant cet écart avec celui des années précédentes, on s'aperçoit que cette différence de pouvoir d'achat immobilier a toujours diminué depuis 2017.

1,7 m² séparait hommes et femmes en 1996

L'écart était alors de 3 m² entre hommes et femmes. La différence était comparable dans les années 2013 à 2015 mais plus faible entre 2008 et 2012. Mais le plus petit écart apparaît comme une anomalie en 1996 avec seulement 1,7 m² séparant les acquéreurs et acquéreuses. Le plus grand écart a été observé en 1999. Cette année-là, les hommes pouvaient acheter des logements plus grands de 3,8 m² que les femmes.

Pour expliquer cette différence de pouvoir d'achat, il faut regarder du côté de l'inégalité salariale ainsi que de l'accès plus fréquent des hommes à des postes à responsabilité et mieux rémunérés. Actuellement, les femmes auraient deux fois moins de chances d’obtenir un emploi parmi les 5 % de ceux qui offrent le meilleur salaire en France, pointe l'étude.