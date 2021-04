Immobilier : le palmarès des villes où les locataires parisiens veulent investir

Les locataires parisiens n'ont pas les moyens pour acheter un bien immobilier dans la capitale. (Pixabay / mastersenaiper)

Les locataires parisiens n'ayant pas les moyens d'acheter leur résidence principale dans la capitale, choisissent l'investissement locatif en province. Lille, Marseille et Bordeaux arrivent en tête des choix pour investir dans la pierre mais c'est pourtant Le Havre qui fournit le meilleur rendement locatif moyen du palmarès.

Faute de pouvoir acheter leur résidence principale dans la capitale où le prix moyen d'un bien s'établit à 510 000 euros, les locataires parisiens se tournent de plus en plus vers l'investissement immobilier. Deux tiers d'entre eux choisissent ainsi un bien en région. Une tendance à la hausse, indique BFM Immo ce jeudi 29 avril. « Les locataires parisiens intéressés par un investissement locatif sont aujourd'hui 61 % à cibler la province contre 55 % en 2019 » selon une étude de Pretto, fintech du crédit immobilier, et Masteos, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Les deux sociétés ont tenté de comprendre vers quelles villes se tournaient les candidats.

Lille en tête du podium

La ville qui arrive en tête des souhaits d'investissement est Lille. Située à une heure de Paris, la capitale du Nord promet un rendement moyen de 5,28 %. Mais avec un marché immobilier saturé, Thierry Vignal, président et co-fondateur de Masteos, proposerait aux investisseurs de regarder vers Roubaix et ses 9,06 % de rendement. Marseille (5,66 %) et Bordeaux (4,25 %) complètent le podium, suivies de Toulouse (4,80 %) et Nantes (4,51 %).

Le Havre meilleur rendement moyen

Lyon, qui est la ville du top 10 qui offre le moins bon rendement locatif (4 %), arrive en sixième position. Elle est suivie de Nice (4,71 %), Rennes (4,48 %) et Montpellier, qui offre un rendement comparable à celui de sa voisine Marseille, à 5,55 %. A la dixième place se hisse Le Havre. Le port de Normandie présente le rendement le plus élevé du classement avec 7,04 %.

Quel est le profil type de l'investisseur parisien ? Celui-ci a en moyenne 31 ans et vit seul, selon l'étude. Disposant de 5 000 euros mensuels de revenus, il peut aussi compter sur un apport de 25 000 euros.