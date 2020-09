Immobilier : la Métropole de Lille lance des prêts à taux zéro pour acheter dans le neuf

La Métropole européenne de Lille a débloqué quatre millions d'euros pour aider à l'accession à la propriété dans le neuf. Elle a ainsi mis en place des prêts immobiliers à taux zéro à hauteur de 75 000 euros maximum et pour une durée plafonnée à 15 ans.

Pour favoriser l'accession à la propriété et la reprise du marché immobilier, la Métropole européenne de Lille (MEL) propose des prêts immobiliers à taux zéro, rapporte Actu.fr. Le montant du crédit peut atteindre 75 000 euros, selon le nombre de personnes composant le foyer et le type de TVA applicable au logement neuf.

Durée de prêt de 15 ans maximum

Mais tous les programmes immobiliers de la métropole lilloise ne sont pas concernés. Mieux vaut donc poser la question au promoteur. La durée du prêt ne peut pas excéder 15 ans. Le primo-accédant devra passer par un prêt à taux zéro (PTZ) de l'Etat. Les autres candidats devront avoir des ressources inférieures aux plafonds du PTZ.

Cette mesure est mise en place pour favoriser l'accession à la propriété d'un logement neuf. Les dépendances (garage, place de parking) sont également incluses.

80 % des habitants de la métropole éligibles

Des prix plafonds de vente ont été fixés à 3 300 euros/m² pour un T1 et un T2, à 3 200 euros/m² pour un T3 et enfin 3 100 euros/m² pour un T4 et plus. 80 % des habitants de la métropole peuvent prétendre à ce dispositif, indique La Voix du Nord. Mais le budget n'est pas illimité. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

La MEL a débloqué une enveloppe de quatre millions d'euros. Jusqu'à 1 000 logements pourront être financés par le dispositif. Les demandes doivent être déposées avant le 30 septembre prochain.