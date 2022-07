Immobilier : la hausse des prix a fortement ralenti de janvier à juin 2022

L'augmentation des prix de l'immobilier a été quasiment divisée par deux par rapport à 2021. (illustration) (Pixabay / AlexanderStein)

Le premier semestre 2022 a marqué un net ralentissement de la hausse des prix de l'immobilier. L'augmentation sur la période s'est contenue à 1,7 % sur l'ensemble du territoire français, alors qu'elle était de 4 % au premier semestre 2021. Toutes les zones sont touchées par ce ralentissement, mais surtout les grandes villes.

La flambée des prix de l'immobilier dans l'Hexagone serait-elle en train de se calmer ? Après une forte hausse en 2021, la tendance semble être à un retour à l'accalmie au premier semestre 2022, selon le dernier baromètre sur le sujet réalisé par MeilleursAgents et relayé vendredi 22 juillet par BFMTV .

Fort ralentissement dans les grandes villes

Entre janvier et juin 2022, le prix des biens n'a augmenté que de 1,7 % soit plus deux fois moins que sur la même période en 2021 (+4 %). Dans les grandes villes, la hausse des prix de l'immobilier n'est même que 1,6 %, quand elle était de 3,2 % au premier semestre 2021.

Cette décélération est encore plus nette si on la compare aux premiers semestres de 2020 et 2019, durant lesquels l'augmentation oscillait autour de 4,5 %. Désormais, toutes les grandes villes sont en phase de stabilisation dans leurs prix, voire en légère baisse comme à Montpellier.

Les zones rurales à la hausse

Les zones rurales semblent un peu plus tirer leur épingle du jeu dans ce contexte, car la hausse des prix y reste plus forte que dans les grandes métropoles ou villes moyennes. Sur six mois, l'augmentation y est de 4,5 %. Cela représente tout de même un ralentissement, puisque la hausse des prix était de 7 % sur la même période en 2021.

Le mois de juin 2022 a cependant marqué un net ralentissement, avec une hausse limitée à 0,6 % en zone rurale. Il s'agit peut-être d'un effet collatéral de la hausse des taux de crédit immobilier, qui sont passés de 1,39 % à 1,52 % entre mai et juin, entraînant une baisse du pouvoir d'achat immobilier des ménages.