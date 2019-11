Immobilier: jusqu'à 100.000 euros de remise pour le Black Friday

À partir de ce vendredi 29 novembre, le promoteur Cogedim proposera plus de 100 logements, vendus aux enchères inversées où les prix baissent toutes les 30 secondes.

Dans les opérations promotionnelles traditionnelles, mieux vaut se dépêcher pour bénéficier des meilleurs prix. Avec les enchères inversées, c'est le contraire, il faut garder son sang-froid pour voir les prix baisser et espérer qu'un autre enchérisseur n'arrête pas le processus avant vous. C'est cette formule d'enchères dégressives que le promoteur Cogedim va utiliser pour tenter de vendre plus de 100 maisons, à compter de ce vendredi 29 novembre.

À l'occasion du Black Friday, cette grande opération commerciale du commerce en ligne, un secteur plus traditionnel a souhaité s'associer à cet événement qui fait généralement la part belle aux équipements technologiques. Pour l'occasion, le groupe immobilier Altarea Cogedim s'est associé à la start-up Kadran, première plate-forme de négociation des prix de l'immobilier par le système des enchères. Kadran préfère d'ailleurs parler de «Just Friday» plutôt que de «Black Friday», souvent lié à une frénésie de consommation.

Pendant 72 heures

«Loin de l'idée de braderie à tout va et insensées, il s'agit de créer des moments où l'achat se fait dans des conditions favorables et justes autant pour le vendeur que pour l'acheteur», souligne Kadran dans un communiqué. Concrètement, une centaine de maisons, appartements (du studio au cinq-pièces), de parking et de caves seront mises aux enchères sur Internet pendant 72 heures. «Ce premier Black Friday de l'immobilier que nous lançons est le fruit d'une mûre réflexion mais également le signe que nous évoluons avec notre temps et avec les nouveaux usages de la population», souligne Christian Musset, directeur général de Cogedim.

Les prix de départ s'étalent de 3000 euros (des caves de 4 à 6 m² à Montpellier à 993.000 euros (un T4 de 121 m² en duplex à Marseille avec une vaste terrasse). Toutes les 30 secondes, tant qu'aucun enchérisseur n'a interrompu le processus, le prix affiché va baisser par pallier. Mais contrairement à une vente aux enchères judiciaires, celui qui remporte l'enchère n'est pas assuré d'obtenir le bien. Son offre d'achat sera prioritaire mais toutes les autres offres inférieures seront aussi examinées et pourraient être transformées en contrat de réservation.

Le promoteur se garde bien d'afficher le prix minimum de vente et la ristourne maximale consentie. Mais dans la mesure où il communique sur une remise commerciale pouvant atteindre 100.000 euros et que le bien le plus cher se situe juste sous la barre du million d'euros, on parvient à une déduction maximale de 10%.