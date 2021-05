Immobilier : gagnez 10.000 euros en vendant votre bien sans agence !

La marche à suivre pour vendre votre bien sans passer par une agence. (© DR)

Se passer d'agence immobilière pour vendre son logement peut permettre d'économiser plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros. Vous hésitez encore tant l'entreprise vous paraît insurmontable ? Suivez le guide.

En quelques clics sur un smartphone, on peut tout acheter et tout vendre, ou presque.

Le numérique a facilité la confrontation entre l'offre et la demande dans quasiment tous les domaines. À la clé, une pression sur les prix et des consommateurs qui n'acceptent plus de dépenser un euro de trop pour un même bien ou un même service.

Pourtant, un secteur résiste largement à ce phénomène. La vente et l'achat de biens immobiliers passent encore beaucoup par l'intermédiaire de professionnels (agences immobilières, acteurs indépendants, marchands de biens etc.).

La multiplication des informations (prix, conseils, marche à suivre) gratuites sur Internet n'a pas entraîné de réelle désintermédiation du secteur.

Un constat surprenant. Car s'il y a bien un domaine où faire l'économie d'un intermédiaire peut rapporter beaucoup d'argent c'est bien celui de l'immobilier.

Des milliers d'euros d'économies

En moyenne, une maison de 100 mètres carrés coûte plus de 200.000 euros en France. Les agences immobilières prélèvent bien souvent des honoraires représentant 5% de ce prix. Soit un coût de l'ordre de 10.000 euros ! Dans les régions où les prix de l'immobilier sont les plus élevés, le manque à gagner peut même atteindre 30.000, 40.000 euros ou plus (1).

A quoi bon économiser quelques euros sur chaque acte de consommation courante si