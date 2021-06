Immobilier : Des startups rachètent comptant votre logement en quelques jours seulement

Le prix d'achat équivaut en moyenne à 92% de la valeur estimée du bien. (Pixabay / mastersenaiper)

Des entreprises comme Dili, Zefir, Vendez-votre-maison et Homeloop ont commencé à offrir un nouveau type de service immobilier destiné aux vendeurs d'un bien qui souhaitent conclure la transaction rapidement et éviter les mauvaises surprises. Les startups payent le logement comptant et immédiatement mais un peu moins cher que les prix du marché.

Les startups se proposant de vendre votre bien immobilier facilement et rapidement moyennant un effort sur le prix se multiplient. Ces spécialistes de l'achat instantané sont particulièrement présents sur le marché parisien mais sont aussi en train de développer leur activité dans d'autres grandes villes françaises comme Lille, Lyon et Nantes. Homeloop, Zefir, Dili, et Vendez-votre-maison font partie des leaders du secteur, indique Les Echos.

Le vendeur paye pour éviter les imprévus

Les services proposés par ces entreprises sont particulièrement adaptés aux propriétaires vendant une habitation pour en acheter une autre et souhaitant éviter de contracter de longs prêts relais. Ils se voient en effet proposer un achat immédiat et payé comptant. Le risque de perte de temps en cas de désistement, d'application de conditions suspensives ou de non-obtention d'un emprunt par le futur acquéreur est ainsi écarté et assumé par les startups.

Le co-fondateur de Zefir Rémy Fabre a résumé les avantages de la méthode en trois mots : « Rapidité [...] sérénité et [...] simplicité ». En échange de sa tranquillité d'esprit et du gain de temps, le propriétaire du logement doit consentir un rabais. Le prix que lui versent les startups spécialisées équivaut en moyenne à 92% de la valeur estimée du bien. D'autres facteurs peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Un atout pour l'achat suivant

« Parfois, dans un marché tendu, recourir à la vente instantanée permet aussi de ne pas passer à côté de la maison de ses rêves, a par exemple analysé Rémy Fabre. Car votre dossier sera plus facilement retenu si vous avez déjà revendu votre précédent appartement. » Certaines des startups se déplacent pour visiter le bien et en évaluer le prix d'achat tandis que d'autres utilisent un algorithme et ne découvrent le logement qu'au moment de la signature.

Les entreprises en question réalisent une marge qui varie entre 2 et 6% de la valeur du bien. Elles se chargent parfois des quelques petits travaux nécessaires et trouvent habituellement un acheteur dans un délai de trois à quatre mois.