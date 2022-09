Immobilier : de la résidence secondaire à la résidence semi-principale

Crédit photo : 123RF

Avec la banalisation du télétravail, les Français redécouvrent les charmes de la résidence secondaire, au point d'en faire leur résidence « semi-principale ».

La banalisation du télétravail est une des conséquence de la crise sanitaire. Avec elle, les Français ont redécouvert les charmes de la résidence secondaire. Autrefois perçue comme une contrainte, la perspective de devoir supporter des frais d'entretien importants et de devoir passer ses vacances chaque année au même endroit ne les effraie plus. Le télétravail leur permet dorénavant de passer plusieurs jours par semaine dans leur résidence secondaire et de profiter d'un meilleur cadre de vie. Si bien que les résidences secondaires se transforment de plus en plus en résidences semi-principales. Un phénomène qui se développe plus particulièrement chez les jeunes couples et les familles aisées. Mais cette nouvelle tendance engendre parfois des tensions sur un marché immobilier déjà sous pression dans certaines zones géographiques traditionnellement très prisées des retraités. Le site Se Loger fait le point sur ces nouveaux marchés.

Une nouvelle tendance qui fait grimper les prix de l'immobilier en province

Au grand regret des acheteurs locaux, l'arrivée de ces nouveaux acquéreurs au pouvoir d'achat largement supérieur, pèse sur le stock de biens disponibles à la vente et contribue à faire grimper les prix. C'est notamment le cas dans des secteurs déjà demandés, notamment sur le littoral (Arcachon, Pays basque, Bretagne, Corse, Normandie …).

Par exemple exemple, selon le site SeLoger, à Locronan dans le Finistère, une maison sur 5 est une résidence secondaire, à Guéthary (sur la côte basque) la proportion atteint un logement sur deux. Et à Bayonne, les prix de vente ont augmenté de 14,7 % en seulement un an. La campagne n'est pas épargnée : la Dordogne est le département le plus recherché pour l'acquisition d'une résidence secondaire à la campagne, suivie de l'Yonne et du Var. Dans les secteurs ruraux, les prix immobiliers ont progressé en moyenne de 8,9 % en 1 an et de 15,5 % en 2 ans.

La proximité entre résidence principale et résidence secondaire est primordiale

Ainsi, l'Yonne attire plutôt des Parisiens (10,5 %) et des Strasbourgeois (14,9 %) car il est possible de relier Paris à Saint-Fargeau en à peine plus de 2 heures, tandis qu'il faut prévoir environ 4h entre Strasbourg et Vézelay.

Les Marseillais (22%), les Lyonnais (11,7%) et les Niçois (38,5 %) s'orientent logiquement vers le Var. À Toulouse, on se tourne de préférence vers le Lot (11,7 %), et en particulier Puy-l'Évêque, qui se situe à moins de 2 heures, la Dordogne et le Tarn-et-Garonne.

Les Bordelais se retrouvent en Dordogne (21,6 %), le Lot et les Landes. Les Montpelliérains privilégient l'Hérault (19,4 %), le Gard et le Var. Les Nantais se tournent d'abord vers la Vendée (20,8 %), puis le Morbihan et le Finistère. Quant aux Lillois, ils orientent leurs recherches vers le Nord-Pas-de-Calais (13,3%), la Picardie et l'Aquitaine.

Face à cette spéculation immobilière, certains élus locaux s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place une limitation au droit d'acheter une résidence secondaire.