Immobilier : dans certaines villes françaises, acheter plutôt que louer fait gagner des mètres carrés

Une récente étude a analysé le marché immobilier dans 150 villes françaises de plus de 30 000 habitants et déterminé que, dans 43% d'entre elles, choisir d'acheter un bien plutôt que de le louer permet de bénéficier d'un logement plus grand. C'est notamment le cas à Metz, Perpignan, Le Mans, Limoges, Mulhouse ou encore Saint-Etienne, où le gain est de 42 m².

Privilégier l'achat immobilier plutôt que la location peut, dans certains cas, permettre d'occuper un logement plus grand pour un budget similaire. Les communes où cette situation est une réalité sont plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer puisqu'elles représentent 43% des villes. On en compte par exemple six parmi les agglomérations françaises comptant plus de 100 000 habitants, montre une étude publiée jeudi 24 septembre par le spécialiste des transactions immobilières Meilleurs Agents et le courtier Vousfinancer.

42 m² de bonus à Saint-Etienne

Pour arriver à leurs conclusions, les experts ont étudié les données liées aux biens immobiliers situés dans 150 villes dont la population dépasse 30 000 personnes. L'étude a déterminé que, parmi les villes les plus peuplées du pays, Saint-Etienne était celle qui permettait de gagner le plus de surface en achetant au lieu de louer un bien. La différence y est en effet de 42 m². La préfecture de la Loire devance dans ce palmarès Mulhouse (+39 m²), Limoges (+19 m²), Le Mans (+12 m²), Perpignan (+11 m²) et Metz (+10 m²).

Le constat est valable pour un certain profil d'acquéreurs. Les calculs des auteurs du rapport ont en effet pris en compte un crédit aux mensualités correspondant à 33% du revenu médian des foyers dans chaque ville. Les emprunts utilisés pour la simulation s'étalent sur 20 ans et sont accompagnés d'un apport initial de 10% fourni par les acheteurs.

L'achat plus flexible que la location

La porte-parole de Vousfinancer, Sandrine Allonier, explique à Business Insider que le « phénomène du gain de surface est lié à l'achat par des taux d'intérêt qu'elle qualifie d'« historiquement bas ». Ceux-ci culminent à 1,3% en moyenne dans le cadre d'un prêt immobilier à rembourser pendant 20 ans. « Acheter n'est pas plus risqué que de louer, car il est possible de faire baisser -- voire de suspendre -- ses mensualités quelques mois en cas de coup dur, ce qui n'est pas facile avec un loyer », commente par ailleurs la spécialiste.

A l'inverse, le contexte que présentent certaines autres communes rend la location plus rentable que l'achat. C'est notamment le cas de Paris, Bordeaux, Lyon mais aussi des villes touristiques et balnéaires où les résidences secondaires font gonfler les prix de l'immobilier.