Immobilier : combien faut-il débourser pour acquérir un bien dans une station balnéaire ?

Crédit photo : 123RF

Les prix de l'immobilier sur le littoral Français ont grimpé de + 22 % en deux ans. Combien faut-il débourser pour acquérir un bien dans les stations balnéaires en France ? Le site MeilleursAgents fait le point.

Les prix de l'immobilier en nette hausse le long des littoraux

La crise sanitaire aura ravivé l'engouement des Français pour le bord de mer. Selon le site MeilleursAgents, les prix de l'immobilier y sont en forte hausse : ils ont augmenté de 22 % en deux ans, une croissance deux fois plus rapide que la moyenne nationale sur la même période (+ 10,9 %). Cette tendance à la hausse touche toutes les façades littorales de l'Hexagone.

« Le marché immobilier de bord de mer est porteur depuis de nombreuses années, mais on observe une nette amplification de la tendance depuis 2020. Le littoral breton illustre bien cet engouement, avec des prix en hausse de plus de 25 % sur les deux dernières années » explique Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

La proximité de la plage devient un luxe. Ainsi, un bien situé à moins de 5 minutes à pied de la plage fera grimper sa valeur de + 23,3 % en moyenne. À 10 minutes à pied, elle augmentera de + 12,8 % et de + 3,4 % entre 15 et 20 minutes.

Le littoral de la région PACA reste le plus cher de France

C'est dans la région PACA que les prix de l'immobilier sont les plus élevés, avec 5.591 euros le mètre carré en moyenne, en hausse de + 8,5 % en un an. Les stations les plus chères de France sont Saint-Jean-Cap-Ferrat (15.924 euros / m2), Ramatuelle (14.505 euros) et Saint-Tropez 13.384 euros), des prix bien au-dessus de ceux de la capitale (10.192 euros / m2 en juillet 2022).

« Les prix dans le littoral de la région PACA sont en nette accélération, avec une hausse de + 8,5 % en 2022, contre + 4,4 % en 2021. Une reprise intéressante pour ce littoral où les prix de l'immobilier restent les plus élevés de France. Elle pourrait s'expliquer par l'engouement pour le marché du luxe ainsi que par le retour des acheteurs étrangers après deux ans d'absence liés à la pandémie de coronavirus », commente Barbara Castillo Rico.

Les prix ont flambé sur le littoral breton

Littoral le plus accessible pendant longtemps, la Bretagne voit ses prix flamber : ils ont connu la plus forte augmentation sur deux ans, avec une hausse de + 26,7 % à 3.546 euros le mètre carré. Les stations les plus chères du littoral breton sont La Trinité-sur-Mer (5.592 euros / m2), Carnac (5.355 euros / m2) et Dinard (5.250 euros / m2).

« Les prix ont flambé sur le littoral breton depuis le Covid-19, c'est une tendance qui peut être induite par les mobilités résidentielles, avec notamment l'attractivité du Morbihan pour les porteurs de projets parisiens. De plus, le prolongement de la branche ouest de la LGV Atlantique vers Rennes et Nantes en 2017 facilite les déplacements et apporte une nouvelle dynamique au territoire » explique Barbara Castillo Rico.

L'attractivité de la côte atlantique se confirme

La Côte Atlantique confirme son attractivité et voit ses prix grimper de 11,6 % en un an, avec 4.992 euros / m2 en moyenne. En tête des stations les plus chères, le Lège-Cap-Ferret (10.542euros / m2), Guéthary (9.504 euros / m2) et Soort-Hossegor (8.934 euros / m2).

De fortes disparités de prix dans la Manche

Si le prix moyen dans La Manche est de 3.559 euros / m2 (+ 8,1 % en un an), celui-ci cache de fortes disparités. Ainsi, il faut débourser en moyenne 7.763 euros / m2 au Touquet-Paris-Plage et seulement 1.872 euros / m2 à Ault ou 1.917 euros / m2 au Tréport.

Le littoral du Languedoc-Roussillon est le plus accessible

Bien qu'il connaisse la plus forte hausse de prix avec + 13,2 % en un an, le littoral du Languedoc-Roussillon est le plus abordable de France avec 3.380 euros / m2 en moyenne. Les prix y varient de 4.886 euros / m2 à Palavas-les-Flots à 2.236 euros / m2 à Port La Nouvelle.