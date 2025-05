Immobilier : ces villes propices à l’investissement locatif à moins de deux heures de train de Paris

L’étude met en avant les villes avec une demande locative soutenue, un bassin d’emplois dynamique et une excellente desserte ferroviaire. Illustration. (Mastersenaiper / Pixabay)

Alors que le marché immobilier est saturé à Paris, de plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans la location se tournent vers des villes accessibles en train depuis la capitale. Grâce à des services de transport en plein essor, une bonne qualité de vie et des loyers plus abordables, certaines disposent d’un fort potentiel locatif. Une récente étude du spécialiste de l’investissement locatif Maslow. immo dresse le classement des meilleures opportunités à moins de deux heures en train de Paris, rapporte BFM Immo , mardi 20 mai 2025.

Lyon, Lille, Strasbourg…

L’étude s’est concentrée sur les communes dont la gare dessert directement Paris intramuros, celles avec plus de 30.000 habitants, ainsi que celles situées en zone tendue A, A bis ou B1. La tension locative, mesurée à 5/5 par Locservice, a également été prise en compte. Selon Maslow.immo, plusieurs grandes villes correspondent à ces critères, alliant une demande locative soutenue, un bassin d’emplois dynamique et une excellente desserte ferroviaire.

Il s’agit notamment de Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes et Rennes. Leur marché reste attractif, bien que les prix puissent constituer un frein pour certains acheteurs. « Même si l’entrée y est plus coûteuse, la demande y est structurellement forte, ce qui rassure les investisseurs sur leur potentiel de rendement et de revente » , indique Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow.immo.

Des villes plus petites mais attractives

Au-delà des grandes métropoles, l’étude identifie également plusieurs villes moyennes combinant accessibilité, dynamisme et prix d’achat attractifs. Parmi elles : Le Mans, où les loyers ne sont pas encadrés, mais aussi Reims, Orléans et Tours, toutes bien reliées à Paris et dotées d’une forte demande locative.

D’autres villes comme Laval, Douai, Arras, Lens, Beauvais ou Évreux se démarquent également, notamment grâce à leur bon rapport entre prix d’achat et perspectives de rendement. « Ces marchés représentent de réelles opportunités pour les investisseurs, notamment ceux qui souhaitent obtenir des rendements intéressants avec une demande en constante augmentation » , a ajouté Pierre-Emmanuel Jus.