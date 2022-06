Immobilier : ces propriétaires qui gagnent de l'argent en louant leur cave

(Crédits: © Iriana Shiyan - stock.adobe.com)

Vous disposez d'un espace de stockage en sous-sol ? Dans certaines villes, les caves sont particulièrement prisées et permettent d'obtenir un joli complément de revenu selon Jestocke.com.

Dans les grandes villes, il est parfois difficile de trouver un logement suffisamment grand pour y stocker toutes ses affaires et ses meubles. Pour faire face à ce manque de place, de plus en plus de ménages se tournent vers la location d'un espace de rangement séparé. En parallèle des boxes proposés par des professionnels, souvent situés en périphérie des grandes agglomérations, la location entre particuliers a le vent en poupe. Grâce à Jestocke.com, louer une cave dans son quartier est désormais possible.

Qui peut mettre en location sa cave ?

Par l'intermédiaire de certains sites web, les propriétaires de logements qui disposent d'une cave peuvent la mettre en location. C'est le cas chez Jestocke.com, où il est également possible de louer un grenier ou un garage. Autrement dit : tous les espaces de rangement qui peuvent permettre de stocker du matériel, des meubles ou des affaires personnelles lorsque l'on ne dispose pas de la place suffisante dans son propre logement. Au cœur des villes, de nombreux retraités ont des espaces à disposition. Sur le site Jestocke.com, ce sont ainsi environ 2 000 retraités qui ont recours à cette solution pour augmenter leur niveau de revenus. De cette façon, ils louent des zones de stockage d'une superficie moyenne de 33 m².

Cette nouvelle tendance concerne particulièrement les grandes villes, au sein desquelles les habitants éprouvent parfois des difficultés à trouver une habitation suffisamment grande. En tête de liste : Paris et son agglomération, où disposer d'un tel espace relève du luxe ! Mais d'autres communes sont aussi concernées, notamment Lyon, Montpellier, Rennes, Lille, Marseille, Bordeaux, etc.

La location de cave, le nouvel eldorado ?

À l'heure où les prix augmentent sans cesse, de nombreux foyers cherchent à arrondir leurs fins de mois. La location de cave s'inscrit pleinement dans cette optique, et permet d'espérer une rentabilité annuelle brute allant de 7 % (Lyon, Lille, Strasbourg…) à 9 % (Paris). De quoi attirer également des investisseurs à la recherche d'un placement plus fructueux qu'un investissement locatif classique, moyennant un ticket d'entrée bien plus modéré, au même titre que les places de parking par exemple.

Au-delà de la ville où se situe l'espace de stockage, d'autres critères entrent en compte pour déterminer le potentiel d'une cave, d'un grenier ou d'un garage : l'emplacement, le quartier, l'accessibilité, l'état, l'absence d'humidité, l'aération, la hauteur sous plafond, etc. Autant d'éléments décisifs pour permettre une mise en location rapide et au meilleur prix lorsque l'on s'intéresse à ce type d'investissement.

Un agent immobilier interrogé lors d'un reportage réalisé pour le 20H de TF1 témoigne de la forte demande rencontrée sur ce marché très spécifique : "Une cave [mesurant 15 m2 et situé en Ile-de-France, N.D.L.R] comme celle-ci, en 48 heures, j'ai eu dix appels pour la louer". Prix de la location ? 180 euros par mois, de quoi obtenir un joli complément de salaire ou payer une partie de sa mensualité de crédit lorsque l'on est propriétaire d'un tel bien. Même son de cloche chez la fondatrice du site Jestocke.com, qui parle d'une croissance de 30 à 40 % de l'activité de son site internet… chaque mois ! En 2021, l'entreprise spécialisée dans ce domaine avait déjà permis la conclusion de près de 60 000 transactions.