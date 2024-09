Immobilier : ces nouveaux outils vont révolutionner la recherche de logements

Le développement des intelligences artificielles permettra d'être davantage accompagné dans la recherche et la vente de biens immobiliers. (Illustration) (geralt /Pixabay)

Les nouvelles technologies ont déjà bien changé la recherche de logement. Si avant il fallait éplucher les petites annonces dans le journal ou scruter les façades des agences, aujourd’hui on peut faire ses recherches directement depuis son ordinateur. Or grâce aux dernières innovations, ce domaine pourrait bientôt connaître de nouvelles évolutions. Petite projection dans la recherche immobilière du futur, d'après un article rédigé par Le Parisien en partenariat avec le portail d’annonces Bien’Ici .

De meilleures recherches

Grâce à un important travail sur les données facilité par les outils d'intelligence artificielle (IA), il est déjà possible d’affiner davantage ses critères via des filtres avancés ou encore d’obtenir des suggestions d’annonces pertinentes. « Simplifier au maximum l’expérience de recherche pour amener sur un plateau le ou les biens qui correspondent pleinement à ce que la personne recherche » , a résumé Dassin Bidouzo, directeur général adjoint digital de Bien’Ici.

À l'avenir, le travail des agents sera grandement facilité par l'IA et les annonces seront de meilleure qualité. En effet, les algorithmes élimineront les doublons et les annonces comprenant des photos et des descriptions erronées ou des prix abusifs. En plus de ce travail, les IA génératives pourront accompagner les clients dans la mise en valeur de leur bien, en mettant en avant leurs meilleures photos ou en améliorant la qualité de leurs descriptions.

Se projeter davantage

Mais au-delà, c’est l’annonce en elle-même qui sera transformée afin d’aider le potentiel acheteur à mieux se projeter. La modélisation 3D permettra ainsi de visiter l’intérieur du bien en totale immersion avec un casque de réalité virtuelle, avec la possibilité de tester en réalité augmentée des configurations d’aménagement et d’ameublement ou de visualiser l’ensoleillement du bien au fil des heures et de l’année, voire de constater le bruit et les autres nuisances.

La cartographie 3D et le travail sur les données permettront là encore de visualiser le bien dans son environnement et de voir les différents services accessibles à proximité (transports en commun, commerces, écoles…). Enfin, la collecte des données pourra donner davantage d’informations lors des négociations. Toutes ces options innovantes devraient être progressivement implantées par les différents portails de recherches.