Immobilier : ces Britanniques ont acheté un village normand pour en faire une résidence touristique

Les deux Britanniques ont commencé par acheter une maison avant de multiplier les acquisitions immobilières à La Buslière (Calvados). Photo d'illustration. (christels / Pixabay)

Un couple de paysagistes anglais a acquis un hameau dans le Calvados, pour la somme de 26 000 euros. Ils avaient commencé par acheter une maison dans le village mais ont ensuite multiplié les acquisitions. Les deux hommes souhaitent transformer les lieux en résidence touristique luxueuse.

Un couple d’Anglais, Paul Mappley et Yip Ward, s’est lancé dans un gros projet de rénovation. Originaires du Kent (Royaume-Uni), ces deux paysagistes de 48 ans habitaient une caravane mais souhaitaient investir dans un bien immobilier. Il était cependant inconcevable pour eux d’acheter une petite surface à un tarif faramineux. Lorsqu’ils ont entendu parler, en 2019, de la vente d’une maison dans le Calvados, ils n’ont pas hésité longtemps, raconte Slate , relayant The Independent .

D'autres acquisitions deux ans après

Dans le hameau de La Buslière, à 100 km de Caen, une maison était en effet proposée à la vente pour 12 000 euros. La décision concernant la bâtisse « dans un état habitable » était « sans appel » , ont témoigné les deux hommes. Mais depuis, ceux-ci ne se sont pas arrêtés. Voyant que les bâtiments mitoyens étaient inhabités ils se sont renseignés auprès des propriétaires en 2021.

Ils ont alors appris que le reste du hameau était à vendre. Les deux Britanniques ont finalement acquis l’ensemble du hameau, pour 22 000 livres sterling, soit environ 26 000 euros. Ils sont ainsi devenus les heureux propriétaires de deux granges, d'une écurie, d'un atelier comprenant deux niveaux, d'un puits, d'un pressoir à cidre et d'un four à pain à partager. L'ensemble de ses biens est entouré d'un terrain de deux hectares de terrain. Le couple voudrait transformer les lieux en une destination de vacances de luxe, notamment pour les amateurs de camping haut de gamme.

Participants à une émission télé

Les deux hommes se sont fait connaître outre-Manche après être passés dans l’émission « Help, We Bought a Village ! », soit « Au secours, on a acheté un village ». Diffusée sur Channel 4, elle suit des Britanniques qui tentent de faire revivre des villages abandonnés partout en Europe.

Aujourd’hui lancé dans la rénovation, le couple reconnaît que cela lui prend du temps et de l’argent. « On ne roule pas sur l'or mais on aimerait essayer d'en arriver au point où tout ne tombe pas en ruine » , a expliqué Paul Mappley au cours de l’émission. Les deux propriétaires ont dit se sentir privilégiés d'être dans une telle situation.