Immobilier : ce département est le plus recherché pour l'achat d'une résidence secondaire

Le département concentre de nombreux points positifs, parmi lesquels un marché immobilier attractif. (Photo d'illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

Le site SeLoger a mené une étude sur les départements français les plus prisés des acheteurs immobiliers en quête d'une résidence secondaire. Entre mars 2021 et mars 2022, c'est la Dordogne qui est arrivée en tête des recherches, devant l'Yonne et le Var. De nombreux habitants de Bordeaux s'intéressent particulièrement à ce département.

La Dordogne, destination idéale pour investir dans une résidence secondaire. C'est le résultat d'une étude menée entre mars 2021 et mars 2022 par SeLoger, basée sur les recherches effectuées sur sa plateforme immobilière. L'objectif était d'identifier les départements les plus prisés pour l'achat d'une résidence secondaire, rapporte Sud Ouest .

Saint-Cyprien au cœur des recherches

C'est donc la Dordogne qui remporte la palme, avec 7,1 % des recherches effectuées sur la période. Le département de Nouvelle Aquitaine est suivi de l'Yonne (6,7 % des recherches) et du Var (6,3 %) qui complètent le podium en matières de résidences à la campagne.

Les prix de l'immobilier sont attractifs en Dordogne. « Il faut compter 1 488 € par mètre carré, ce qui permet de s’offrir une résidence pour un budget accessible » , selon l'étude de SeLoger. À cela s'ajoutent un climat doux, de beaux paysages à découvrir et de nombreuses animations. La proximité joue aussi : ainsi, 21,6 % des Bordelais s'intéressent à la Dordogne.

Sans surprise, c'est dans le Périgord noir que l'on trouve la commune la plus prisée des recherches : Saint-Cyprien. La ville concentre 7,5 % des requêtes effectuées dans le département. Son environnement permet de faire des balades et des visites en tout genre et son prix au mètre carré de 1 640 € n'est pas un frein à l'achat.