Immobilier : acheter dans une ville TGV à moins de deux heures de Paris

La crise sanitaire a changé les habitudes immobilières des Français. (© Alstom)

Espace, verdure, douceur de vivre… Les agglomérations de taille moyenne bien reliées à la capitale ont la cote. Suivez le guide pour vous agrandir ou investir dans un bien locatif à bon compte.

L’envie de quitter les grandes métropoles s’amorçait déjà en 2018-2019. La crise sanitaire n'a fait que donner un coup d’accélérateur au mouvement.

En quête de verdure et d'une meilleure qualité de vie, les candidats au déménagement cherchent avant tout à profiter de l'écart de prix entre les grandes agglomérations et les villes moyennes. Attention, il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce que vous devez savoir avant d'acheter dans une ville TGV à moins de deux heures de Paris.

Une tendance de fond

«Près d’un actif français sur trois envisage ou est en train de déménager ou a déjà déménagé ces huit derniers mois pour gagner en qualité de vie et confort, affirme une étude récente de MeilleursAgents et Toluna Influencers. Cette tendance s’accentue dans les grandes villes, et particulièrement dans la capitale puisqu’il s’agit d’un parisien sur deux.»

Tous les professionnels de l'immobilier le disent : il y a un engouement marqué pour la maison avec jardin depuis laquelle on télétravaille. «De plus en plus, les points névralgiques comme Paris deviennent des«villes de transit», où on recherche plus volontiers un pied-à-terre qu’une résidence principale fixe, analyse Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi.

Ce que nous pensions être un phénomène de mode est en train de s’installer durablement compte tenu des périodes de