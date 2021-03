En règle générale, les petites superficies coûtent proportionnellement plus cher au m² que les grands appartements. (Crédit photo: Fotolia)

Généralement, les petites superficies coûtent proportionnellement plus cher au m² que les grands appartements. Ce n'est pas le cas à Paris et dans certaines grandes villes de plus de 100.000 habitants.

En règle générale, les petites superficies coûtent proportionnellement plus cher au m² que les grands appartements. Ceci s'explique par une demande plus importante pour les petites surfaces que pour les grandes. En effet, un bien immobilier de petite superficie est susceptible de convenir à une plus large palette d'acheteurs (primo-accédants, jeunes actifs, investisseurs locatifs...) qu'un appartement familial. La demande pour ces petits appartements est donc plus forte, les délais de vente plus courts et les prix au m² plus élevés.

À Paris, les grands appartements affichent un prix au m² plus élevé que celui des studios

Et bien ce n'est pas le cas dans toutes les villes, à l'image de Paris où les grands appartements familiaux affichent en moyenne un prix au m² plus élevé que celui des petites surfaces. Proportionnellement, un studio revient moins cher au m² qu'un 5 pièces ! Selon le baromètre SeLoger, un grand appartement de 5 pièces et plus coûte en moyenne 14.789 euros / m² contre 12.817 euros / m² pour un studio. Les écarts varient toutefois d'un arrondissement à l'autre, selon qu'il y a pénurie d'appartements familiaux et/ou surreprésentation des biens de faible superficie.

Ainsi, les prix au m² des grands appartements sont plus élevés dans 12 arrondissements sur les 20 que compte la capitale. Et les écarts peuvent être conséquents : dans le 1er arrondissement, le prix moyen d'un T5 s'établit à 24.300 euros / m² contre 16.030 euros / m² pour un studio.

Arrondissement Prix/m² (studio) Prix/m² (T5) 1er arr. 16 030 € 24 300 € 3e arr. 14 235 € 14 413 € 4e arr. 15 197 € 16 394 € 5e arr. 14 626 € 16 771 € 6e arr. 17 114 € 18 826 € 7e arr. 16 168 € 18 951 € 8e arr. 15 798 € 18 141 € 13e arr. 11 752 € 12 454 € 14e arr. 12 649 € 16 218 € 16e arr. 13 395 € 14 753 € 17e arr. 12 140 € 12 572 € 18e arr. 11 278 € 13 101 €

Source: Seloger

Paris n'est toutefois pas la seule grande ville où acheter un appartement familial coûte proportionnellement plus cher que d'acheter un studio. Selon SeLoger, cela se vérifie également dans certaines villes de plus de 100.000 habitants comme Aix-en-Provence, Besançon, Boulogne-Billancourt, Le Mans, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Saint-Etienne ou encore Strasbourg.

À la location, les studios coûtent plus cher que les grandes superficies

En revanche, sur le marché de la location, la logique habituelle est respectée : le prix à la location au m² est plus élevé pour les petites surfaces que pour les grandes superficies. Par exemple, à Paris, selon le baromètre des loyers SeLoger, le loyer au m² est de 35,6 euros pour un studio et de 30,2 euros pour un 4 pièces et plus.

Cette logique est respectée dans toutes les villes de plus de 100.000 habitants. En effet, dans ces villes, la demande locative est plus importante pour les petites superficies que pour les appartements familiaux et le taux de rotation est également plus important car les locataires des studios déménagent plus souvent que ceux des appartements familiaux. Or, les propriétaires tendent à augmenter les loyers à chaque changement de locataire. Par ailleurs, le risque de vacance locative est plus important pour les petites superficies que sur les grands appartements et les propriétaires ont tendance à en tenir compte en pratiquant des loyers plus élevés pour les studios.