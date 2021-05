Immobilier : à Paris, le marché se retourne, profitez-en !

De nombreuses opportunités dans des quartiers populaires qui s'embourgeoisent. Léger recul des prix. (© DR)

2021 sera l'année du changement pour l'immobilier parisien. Patrimonialement, Paris reste Paris. Le prix moyen du mètre carré dans la capitale demeure supérieur à 10.000 euros dans la majorité des arrondissements, mais la crise sanitaire rebat les cartes.

«Le marché se régule, constate Thomas Bertin, gérant des agences Laforêt Ternes, Villiers et Batignolles. Il y a un an tout se vendait dans la semaine. Désormais, les délais sont de deux à trois semaines, sans baisse de prix.»

Les prochains mois devraient confirmer ou non ce ralentissement qui touche à quelques exceptions près tous les quartiers de la capitale.

Un stock important de biens à louer

Aujourd'hui, «il y a un peu moins d'acheteurs. Et, surtout beaucoup plus de biens à la location», poursuit Thomas Bertin. Les investisseurs doivent être de plus en plus vigilants sur le rapport qualité du bien/montant du loyer pour être sûr de louer vite. «Le parc locatif est plus fourni qu'habituellement, confirme Muriel Goldberg, directrice de l'agence l'Adresse du Canal.

De nombreux logements mis à disposition des touristes sur Airbnb avant la crise sanitaire sont aujourd'hui proposés en location meublée longue durée. Le développement du télétravail et du télé-étude a aussi accru l'offre de biens locatifs.»

Le centre demeure très demandé

Dans la capitale, il y a les arrondissements au-dessus de la mêlée, rive gauche, et ceux encore sous la barre des 10.000 euros le mètre carré, les XIIe, XIIIe, XIXe et XXe. Le Ve et le VIIe sont désormais au coude à coude. «Les prix stagnent dans le VIe alors qu'ils ont augmenté de 8,5% dans le Ve qui pourrait devenir l'arrondissement