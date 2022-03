Immobilier : 4 idées d'investissement qui devraient cartonner dans le futur

Des nouvelles façons d'acquérir de l'immobilier. (© Artelette)

Acheter un logement 100% modulable, investir dans le bâti mais pas dans le foncier, oser une parcelle dans le métavers, souscrire des parts d'un fonds qui transforme des bureaux vides en logements : Le Revenu vous détaille quatre innovations originales qui préfigureront peut-être les tendances de demain pour habiter ou investir.

Chaque jour, on voit émerger de nouvelles tendances en matière de construction de logements ou d'investissement immobilier. Quel sera le logement du futur ? Sur quels types de biens ou de fonds immobiliers pourra-t-on investir ?

Logement modulaire, bail réel solidaire, recyclage urbain ou immobilier dans le «metavers»... Le Revenu s'attarde sur quatre idées, des plus sérieuses et concrètes aux plus «virtuelles».

Arkéa Flex : des logements modulaires

Transformer un trois-pièces en deux appartements (un deux-pièces plus un studio) ou, au contraire, rajouter une pièce quand la famille s’agrandit… C’est l’idée d’Arkéa Flex, une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui a inventé (et breveté) un système d’appartements évolutifs en fonction des besoins des résidents (ou investisseurs).

Grâce à un système de construction sans mur intérieur porteur et des gaines techniques (eau et électricité) qui pré-équipent chacune des pièces de 18 à 25 m2, on peut associer (ou dissocier) ces pièces entre elles pour créer un appartement du T1 au T5. Chaque pièce représente un lot de copropriété. Les copropriétaires bénéficient d’un droit de préférence pour acquérir les alvéoles adjacentes des voisins si elles sont à vendre.

Notre avis : un dispositif qui n’en est qu’à ses balbutiements mais prometteur sur le papier car il